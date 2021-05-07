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【互聯互通】理財通更多細節公布 單一投資者額度僅100萬元？

股樓投資 09:04 2021/05/07

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中港兩地一直在籌備的跨境理財通有進展，內地多個部門發表《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則(徵求意見稿)》，其中列明「北向通」跨境資金淨流入上限及「南向通」跨境資金淨流出額上限不得超過理財通的總額度，目前暫定為1,500億元人民幣，而對單一投資者投資額度則為100萬元人民幣。

對於投資者的要求方面，「南向通」投資者需要具有完全民事行為能力（即18歲以上、精神狀態健康等），擁有大灣區內地9個城市戶藉，或向大灣區內9個城市連續繳納社保或個人所得稅滿5年；具有兩年以上投資經驗，最近3個月家庭金融淨資產月底餘額不低於100萬元人民幣或家庭金融資產月底餘額不低於200萬元人民幣。「南向通」可購買的產品將由港澳監管部門規定。

至於「北向通」方面，可投資產品包括內地理財公司被評為「一級」至「三級」風險的非保本淨值化理財產品，以及經內地公募基金管理人及內地分銷銀行評為風險R1至R3的公開募集證券投資基金。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 大灣區 香港 公募基金 人民幣 金融 銀行 互聯互通

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