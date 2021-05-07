【恒生銀行】恒生一姐鄭慧敏短期休假3個月接受治療　關穎嫺任署理行政總裁、恒生續創一年高

▲ 恒生銀行行政總裁鄭慧敏短期休假3個月接受治療

恒生銀行 （00011） 公布，副董事長兼行政總裁鄭慧敏在接受治療期間將作短時期休假，預計為期3個月。恒生表示，董事會已委任財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺暫代鄭慧敏，出任恒生署理行政總裁。鄭慧敏現年57歲，2017年上任恒生銀行行政總裁。

鄭慧敏現時同時是滙豐 （00005） 集團總經理、中國銀聯國際顧問等，她出任恒生銀行行政總裁主要在滙豐工作，為滙豐環球零售銀行業務主管。恒生銀行股價未受一姐暫退影響，續創逾一年高位，最新升1%，報161.8元，成交9240萬元。

關穎嫺現年61歲，自1995年已在恒生銀行工作，曾任個人信貸業務主管、無抵押業務主管等工作。加入恒生前，她曾在渣打銀行出任廣告經理。

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根據滙豐集團薪酬政策，關穎嫺擔任執行董事不會收取任何董事酬金，但作為財富管理及個人銀行業務主管，總固定年薪656萬元，並可獲發按表現計算的花紅，以及適用於同級行政人員的其他福利。

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責任編輯︰梁浩碩