【美股收市】就業數據佳 道指漲318點又破頂 標指納指倒升

美國失業救濟數據勝預期，加上德國政府表態，反對華府倡議豁免新冠疫苗專利，多項利好因素刺激美股道指再破頂，標指納指也轉跌為升。貴金屬價格造好，銅價升穿每噸1萬美元關，金價重上每盎斯1800美元。

道指收市升318點或0.9%，報34548點，持續第二日創新高。標指回升0.8%，報4201點。納指倒升0.4%，報13632點。

支付公司PayPal上季盈利超預期，股價升1.9%。社交媒體Twitter轉升0.5%。

美國總統拜登政府較早時表示，華府支持豁免對新冠疫苗的知識產權保護。但德國總理默克爾對此表示反對，擔心疫苗研發公司失去專利收入，未來就不會進取地投入生產更多疫苗。

美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)重申，聯儲局將圍繞潛在的減碼QE溝通，但美國經濟還沒有到支持聯儲局減碼QE那樣的程度。她也提醒, 必須認清這樣一個事實，即通脹存在上行風險；聯儲局正在密切監控通脹。

美國昨公布上周首次申領失業救濟人數跌至49.8萬人，低於預期的53.8萬人，連續申領失業救濟人數為369萬人，高於預期的362萬人。投資者聚焦美國將於周五公布4月非農業新增職位數據，市場普遍預期職位增長100萬份，失業率由6%回落至5.8%。

美國最近公布多項數據均優於預期，美元滙價偏軟，債息下滑，美國10年期國庫券孳息率跌穿1.6%水平，紐約期金突破1800美元 ，創近3個月高，收市升31.4美元或1.8%，報1815.7美元。

責任編輯：柯志宏

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