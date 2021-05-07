「五四」百年成效檢視

「五四運動」已發生了102年，在這期間，中國及世界都經歷了天翻地覆的變化，究竟「五四」的口號，今天有多少已實現了？

「五四」最激盪人心的口號是「外抗強權，內除國賊」，德先生（民主）與賽先生（科學）學生也叫得琅琅上口；「五四」亦推動了白話文運動及新文化運動，今天成績都如何？

成績最顯而易見的是後兩項。「五四」時期，上過學的人口十分稀有，到今天，根據中國人口普查的數據，未讀過書的，只佔6歲以上人口的5%，白話文也是普及化了的語文。「五四」時很多女人還要纏足，沒有戀愛自由，今天哪還有這些問題？

比較複雜的是其他的「五四」精神或口號。當時的「國賊」大都是指出賣領土或國家利益的漢奸，今天不能說沒有人有漢奸思想，但恐怕敢把賣國行動付諸實行的，在內地不是被關了起來便是流亡海外，「國賊」的定義也許已變為貪官。反貪運動在過去70年沒有少見，大多時候不算很成功，此種社會惡疾是春風吹又生，但近年的打貪，把一些「大老虎」打下來後，情況似有好轉。「內除國賊」頗有成績，但革命尚未成功，同志仍需努力。

中國迅速崛起 勢破西方霸權

「外抗強權」中國做得非常好，但今天情況比「五四」時更複雜。100年前的中國飽受帝國主義欺凌，全國被列強瓜分為不同的勢力範圍，中國在第一次世界大戰中屬勝利國，但青島的控制權卻要從德國轉到日本手上。中國當時是自己太弱，今天的問題卻是中國太強了，冒起之迅速嚇怕了西方國家，尤其是美國，西方國家預見到舊的平衡要被打破，美國再無能力在亞太區一言九鼎，所以必須把中國的崛起扼殺於萌芽。當然，今天與百年前相比也有重大的不同，從前中國任人魚肉，今天楊潔篪在阿拉斯加可以直斥美國的國務卿，不要以為美國可站在實力地位對中國說話。「外抗強權」還是一個現在進行式，中國人民在這問題上空前團結，「五四」的先行者泉下有知也可感到欣慰。

民主是「五四」的旗號之一，按西方的標準，雖然今天中國的民主程度遠勝軍閥割據時的中國，但仍不達標。西方的民主制度，起源於古希臘，在18世紀大幅發展，此制度有重大的優點，但已老化，不一定適合今天的中國，以至世界。此種制度的核心是一人一票，人人有平等的投票權，倘若社會組織比較簡單，它的確有不少好處，起碼選領袖時有規矩可依，減少權力轉移時所產生的痛苦。

不過，此種制度已經過200多年的密集實踐，其弱點也陸續浮現，這裏只舉3例。第一，在成熟的民主國家中，代表不同小眾的利益集團早已出現，它們人數不用多，但卻有組織力，其權力或影響力甚至有法律加持，在公共資源配置時，這些利益集團常能不成比例地影響決策；第二，在社交媒體的影響下，所謂的「迴音廊」現象不斷產生，社會人士意見變得尖銳對立，難有妥協餘地，在此種環境下，一人一票的西式民主運作不會良好，一方選出的領導人，另一方可以完全不服不尊重，少數服從多數的原則不再被重視；第三，科技的迅速進步可以嚴重衝擊制度，例如有人有能力利用社交媒體中的大數據分析人民的偏向，再植入不同的軟件暗中操控人民的投票取向，因為並非人人有能力這樣做，大家不能公平競爭，更凸顯選舉結果不一定能反映真實民意。

反觀中國，雖不喜歡西方一人一票的制度，但國家治理的機制早已植入了權力按能力高低分配的原則，而且把人民的利益放在重要位置，人類歷史上最高的經濟增長率及最大規模的脫貧運動，都由中國迥異於西方的獨門民主機制所衍生出來，「五四」時的民主訴求在今天有了新的含義。

科研仍有短板 汲美體制優點

「科學救國」也是「五四」中人的理想。中國從一窮二白科技極度落後，100年間卻成功變成科技大國，不能不說是奇迹。在基礎科學研究方面，中國在國際最頂尖期刊所刊登論文的數量已是世界排名第二，而且還在迅速進步。在應用科技上，5G、無人飛機、電子支付、高鐵等，無不領先世界，造福人民。此等成績，相信已遠超「五四」人物的夢想了。

不過，在科研製度上，中國仍存有短板，真正最頂尖能在科學理論上起革命性變化的成果仍不足。反觀美國，其科研系統的設計十分有效，此制度獎勵創新，懲罰平庸，有了它，美國便不用擔心科研成果不會源源出現。中國若要在科學上更上一層樓，應細心研究美國的科研體制，並將其優點吸納過來。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 中國在百年間變成科技大國，5G技術領先全球。（新華社資料圖片）