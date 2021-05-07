德國總理默克爾 反對華府新冠疫苗專利豁免

▲ 美國拜登政府倡議新冠疫苗知識產權豁免計劃，德國總理默克爾表示反對。（法新社資料圖片）

美國總統拜登政府支持在世界貿易組織(WTO)框架下，暫時豁免對新冠疫苗的知識產權保護。德國總理默克爾(Angela Merkel)對此表示反對，世貿組織則支持美國有關決定。

世貿組織發言人羅克韋爾表示，世貿總幹事希望疫苗知識產權豁免的決定，能在12月前得出。

德國政府發言人表示，美國提議新冠疫苗專利保護豁免，將對疫苗生產產生重大影響，指知識產權保護是創新的源泉，未來必須保持。

拜登較早時表示支持豁免新冠疫苗知識產權的提議，下一步需要世界貿易組織(WTO)敲定一項協議，這一過程可能需要數月時間。貿易專家表示，不僅談判可能會曠日持久，而且可能會出現最終的豁免範圍，明顯遠比印度和南非最初提議的要窄，期限也短得多。

WTO按計劃於11月30日至12月3日舉行的下一次部長級會議前，及時完成該協議的制定，可能是個比較切合實際的目標。完成該協議將讓疫苗生產商有更多時間增加全球供應，從而幫助遏制病毒並緩和知識產權豁免壓力。

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編輯：李勝君



