【開市9點半】理財通意見稿出爐　北水首日回歸走資近4億　招銀升恒指目標價

（1）北水昨首日回歸，錄近4億元淨流出，力沽美團 （03690） 近8億，隔晚美股市況未見起色，科技股跑輸大市，去年熱炒的增長股大幅下挫。不過，有券商建議開始累積互聯網巨頭，指成長股將跑贏價值股。另外，跨境理財通的實施細則意見稿昨日發布，總額度暫定1500億元人幣，可供投資產品以低風險為主，金管局指會繼續與內地當局聯繫，加緊籌備工作，爭取盡快啟動。

即睇開市9點半重點：

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【理財通】跨境理財通實施細則意見稿發布 總額度暫定1500億元人幣（不斷更新）

【理財通】內地發布理財通諮詢稿 金管局：新方案增靈活性、利業界開展理財通業務

（2）招銀國際上調恒指目標價，至26000點至31300點，基於10.8倍至13倍2021年和2022年平均市盈率，以反映更高的盈利、能見度上升和下行風險減少，並建議買入互聯網巨頭。

招銀國際：建議買入互聯網巨頭 下半年成長股料再次跑贏周期股

（3）傳有入標Reebok，體育用品股炒上，李寧 （02331） 昨日強勢破頂升破70元，瑞信指新疆棉事件令國產「中國李寧」4月銷售彈逾8倍，跑贏Nike及Adidas。

【體育用品股】瑞信：新疆棉事件令國產「中國李寧」4月銷售彈逾8倍跑贏Nike及Adidas 上周銷售仍升4倍

Adidas據報擬出售Reebok 傳安踏、李寧、韓國Fila有意入標

（4）海底撈 （06862） 昨下跌7.4%，從高位計累積跌幅已達48%，分析員看好另一隻餐飲股。

【餐飲股】海底撈股價較高位腰斬 分析師指復甦遜預期 看好另一股增長空間

【大行報告】大摩：海底撈4月翻枱率較市場預期遜色 海底撈跌逾7%

（5）社區團購已成為電商企業兵家必爭之地，大行看好兩間公司成為贏家。

【社區團購】中資券商料未來2至3年形成寡頭壟斷 看好美團及拼多多

（6）美國昨公布上周共有49.8萬人首次申領失業救濟，低於預期的53.8萬。

【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數49.8萬 低於預期 一文看清美國首申領失業救濟人數

（7）有報道指，中美兩國即將安排會談，以審視早前兩國簽署的第一階段貿易協議。

【中美貿易戰】傳中美兩國代表將安排會談 以審視第一階段貿易協議

（8）瑞銀財管預料，今年中國GDP增幅將在8.5%或以上。

【中國經濟】瑞銀胡一帆﹕今季中國GDP增幅將在8.5%或以上 料中美緊張局勢持續

（9）小米歐洲市佔首超蘋果，昨日強勢收市報25.5元，升幅達3.2%，看表現今日能否維持。

【小米股價】小米歐洲市佔超越蘋果曾漲5% 淡化印度疫情影響？（附短片）

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊