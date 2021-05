【數碼轉型】建立雲端架構需時　宜分散投資　容器技術如魚得水

新冠肺炎對全球經濟造成巨大衝擊,卻也間接加快了企業數碼轉型的步伐,其中結合了私有雲(Private Cloud)和公有雲(Public Cloud)的混合雲(Hybrid Cloud)就成為不少企業在這股浪潮中所選擇的 IT 基建架構模式。

不少人誤以為,混合雲只是企業未能放棄私有基建以全面採用公有雲之下的妥協之舉。但事實上優質的私有基建在安全、管理效率、成本效益等方面均有過人之處,能與公有雲優勢互補,企業組建混合雲時不可忽視其作用。



企業 IT 主管認同在地基建重要性

研究機構 Forrester Consulting 今年一月發表的報告 (https://www.ibm.com/account/reg/hk-en/signup?formid=urx-49305) 內,就企業 IT 基建的策略訪問了 384 位跨國企業的 IT 主管,結果八成半接受訪問的企業科技主管認為在地 IT 基建(On-premise Infrastructure)是構成他們混合雲策略的重要部份。

該調查的結果相當合理。企業除了要求 IT 基建擁有開放和敏捷的特質以外,還要容易擴展,並且不能犠牲掉安全、可靠和持續運作等特性。而自行擁有的 IT 基建以及私有雲,往往更能符合這些需求。



發揮「容器」技術效益

近年來大行其道的容器(Container)技術能在混合雲環境中如魚得水,也是很多企業積極部署混合雲的主因之一。透過呼叫及結合不同雲端中的各種程式資源「容器」,企業就能更快推出高質素的數碼應用和服務,而私有雲在其中也扮演著重要角色。

促進舊式應用過渡容器新世代

當然,不同企業有不同需要,引入混合雲的方法也可能各有不同。很多企業的確會由私有基建和私有雲開始,逐步透過混合雲架構擴展引進公有雲上的服務。對某些企業來說,他們還要無縫地把舊式應用與新的基建架構以及應用程式如「容器」結合,以過渡到企業應用的新世代。而一個高性能和穩固可靠的私有基建平台,將有助他們在這個過渡旅程中按步就班地前進,逐次取得成果,建立信心。

近期香港已有企業及機構引入了私有雲的在地系統。其中有家製造業公司就運用 IBM Power Systems 伺服器升級至 SAP Hana 雲端應用系統,跨區域共享運算資源。事實上, 在地伺服器架構無論在運行如 SAP 或 Redhat OpenShift 系統時,都能提升高度的可用性及安全性,是許多企業在建構私有雲時最常考慮及採用的選擇。

建議繼續分散投資雲端架構

混合雲固然有助企業快速作出反應,但仍然需要不斷改進相關的策略和應用。如何制訂相關的IT策略?筆者有如下建議:繼續分散採用混合雲及在地基建等不同的應用平台、對投資不同的基建架構保持開放態度、透過在地基建為基礎鞏固混合雲策略。展望未來,在地基建和私有雲將繼續成為企業 IT 架構的關鍵組件。