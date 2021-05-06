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【螞蟻集團】螞蟻旗下眾籌危疾「相互寶」納入規管 或會與保險機構合作轉為商業產品

新經濟追蹤 22:24 2021/05/06

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螞蟻旗下眾籌危疾「相互寶」納入規管 或會與保險機構合作轉為商業產品

螞蟻集團 （06688） 上市觸礁後，一直在內地監管機構指引下進行整改。據華爾街日報指，螞蟻集團正在與中國監管機構商討，將旗下眾籌危疾保險產品「相互寶」納入監管範圍。

據知情人士指，直接關停相互寶並不是一個選擇，很多普通市民已經依賴相互寶的服務，並且很多人投入的資金已經被使用，監管機構因而擔心，若果直接將服務關閉，會引來社會動蕩。

相互寶於2018年在支付寶應用程式上線，是一項大病互助計劃，符合條件的成員加入後，如遭遇重大疾病，可以申請最多30萬元人民幣的互助金，費用由所有成員分擔，共同承擔大病風險。

不過，去年9月銀保監會就曾發表研究指，相互寶、水滴互助等網絡互助平台屬於非持牌經營，部分前置收費模式平台形成沉澱資金，存在跑路風險，再叫上平台會員數量龐大，涉眾風險不容忽視。

報道又引述知情人士指，相互寶很可能會轉變成一個商業產品，並納入銀保監的監管範圍。螞蟻正在考慮與持牌保險公司合作，以推出合規的保險計劃，不過相關探討仍在進行中，暫時未作出任何決定。

螞蟻IPO相關文章，【按此】

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記者：梁安琪

港股 螞蟻金服 保險產品 支付寶 中國銀行保險監督管理委員會 螞蟻集團（06688） 危疾保險 IPO

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