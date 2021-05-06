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【名人入市】施永青4,700萬接手旺角地舖　大班損手380萬轉以13.5萬租回舖位

股樓投資 22:44 2021/05/06

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工商舖交投轉旺，據土地註冊處資料，旺角花園街利興大樓地下B舖，近日以4700萬元沽出，買家為中原地產創辦人施永青。

資料顯示，上述舖位建築面積約700平方呎，連700平方呎閣樓，登記買家為FIFE INVESTMENT LIMITED，公司董事為施永青。舖位原為大班麵包西餅持有，公司於2012年以5,080萬元買入上址，持貨約9年，現沽出地舖，帳面蝕380萬元。

【延伸閱讀】【有相睇】嘉湖山莊罕有靚裝單位　睇樓客一見便愛上　即睇即買【下一頁

嘉湖山莊單位圖片︰

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消息指，大班將會售後租回該舖，月租為13.5萬元，即施永青可享租金回報約3.4厘。

施永青於物業市場頗為活躍，購入多種類型物業多，如去年以施永青基金有限公司的名義購入葵涌金發工業大廈1期12樓全層物業，涉及1.6萬平方呎，成交價3,800萬元。

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撰文 : 謝昕蕎

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