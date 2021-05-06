【正視投資@iM網欄】指數的計算方法 股票指數的迷思（一）

相信很多讀者對股票指數並不陌生，如我們耳熟能詳的香港恒生指數或美國道瓊斯工業平均指數，都有反映相關市場整體表現的指標作用，但在使用股票指數作為反映市場變化的參考時，應留意指數的計算方法、成份及股份比重等，以免過份看重有關指數，而忽略指數的局限性。

首先說說指數的計算方法，主要有三種，分別是價格加權（price-weighted）、市值加權（value-weighted）以及等權重（unweighted）。其中價格加權是將指數成份股的股價加總，再除以成份股的數目而得出。

說到這裡，或許有讀者覺得價格加權的指數計算方法是否過於簡單。的確，這種計算方法是相當方便的，但若只按成份股的價格計算，並不將公司市值納入考慮，很容易令每股股價較高但較市值較小的成份股，在指數佔較大比重，並對指數變化有較大影響力。

然而，當部份成份股公司或會進行合股及拆股等，每股股價會出現變化，此時指數的計算需要隨之調整，以確保指數不會因為成份股出現相關行動時，而出現改變。假設指數開始時只有兩隻成份股A及B，股價均為10元，按價格加權法，得出指數為10 ((10+10)/2)，假如股票A進行一拆二，其股價變成5元，股票B則維持於10元，由於要令指數維持於A拆股前，指數計算公式的除數(divisor)會由2調整成1.5，變為(5+10)/1.5)，而指數則仍然為10。隨著越來越多的成份股有拆股或合股等行動，指數的計算亦不能只是單單把成份股股價加總再除以成份股數目，因而越趨複雜。

再者，若出現成份股需要加減時，亦難有一個較客觀的基準去制訂及預期加入或刪減有關成份股後，各成份股佔指數的比重。

現時不少指數都已經不採用價格加權的方法進行計算，但仍不乏一些較大型指數如道瓊斯工業平均指數以及日經225指數，還是繼續以價格加權方式計算。

下期將會繼續講解餘下兩種指數的計算方法。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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