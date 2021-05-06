【寸心是福田@iM網欄】改善腸胃健康 一招解決所有煩惱（下）

上文＜一招解決所有煩惱（上）＞中提到，氣虛、血虛及血流不佳，如何造成身體及心靈上的種種問題，所以，改善方法，也得從這三方面入手。原來，只需花四個月時間，問題便可大幅改善。

改善氣虛，由改善腸胃健康做起。

食物吃下去後，腸胃約需九十分鐘把食物磨碎、消化、吸收。之後，腸胃便進入「空腹狀態」，透過收縮動作，把腸胃內的食物殘渣及老黏膜刮除，令腸胃保持清潔，有時我們聽到胃內發出的「咕咕聲」，一直誤以為是腸胃空空如也發出的鳴叫，提醒我們去進食，其實剛剛相反，此時腸胃正進行大掃除呢！腸胃在告訴我們，不要再為它添加食物了。如果腸胃沒有空間進行清掃，就會充滿食物殘渣，由於人體的温度是以三十七度，殘渣很容易在胃內腐敗，引起胃脹等問題，所以，讓腸胃有「空腹時間」對於保持腸胃健康十分重要。

空腹時，腸胃約九十分鐘收縮15 至30次來進行打掃，而睡眠的八小時，是腸胃一天內最長的打掃時間。所以睡前不宜進食，更不宜過飽。睡眠時的空腹還有一個好處，腸胃清掃血管時還會分泌「脂聯素」，這是一種成長荷爾蒙，有助減去皺紋，令皮膚顯得光滑呢！

腸胃虛弱，還可以從一個人的身型看出來。因內臟靠肌肉與靱帶支撑，當肌肉減弱，無法再支撑時，便會造成內臟下垂，令腹部突出，胃下垂人士的消化功能只餘三份之一。而腸臟下垂，則會引致便秘，甚至壓逼子宮，中醫統稱之為中氣下陷，要吃中藥治療，防止方法就是日常進食避免吃得太快及太飽。

另一個改善氣虛的方法是吃米飯。

細看「氣」字，乃是由「 」字加「米」字組成，而「米」字，更代表能量向四面入方散發的狀態，因此，「米」便是「氣」的來源。另外，上文提到的「鐵」，也是不可少的營養元素，在當時得令的蔬菜(如冬天的菠菜的維他命C 便比夏天的菠菜多) ，及雞肉 (雞肉的鐵質菠菜多五倍) 中都可找到。

至於要改善血虛，先必須改善睡眠。

晚上十一時至凌晨三時，是血液生成的時間。所以，十一時以前，便得就寢。

而熟睡過程中，則是腦部的大掃除時間。當時腦部的活動停止，腦細胞縮小了，讓腦脊液可以把堆積的老廢物集中起來，送往血管。如果腦部沒有機會進行排毒與淨化，這些長久堆積起來的澱粉樣蛋白，便是做成失智症的元凶。因此為什麼睡眠不足會腦袋遲鈍？就是腦袋沒有足夠時間去清理廢物的緣故。如果無法依時入睡，即使平躺下來，也可以令肝臟血流增加，分解血液中的老舊廢物。而睡前深呼吸更可以令氧氣循環全身，有助內心安定，同時更要避免使用手機，因手機釋放的藍光是會阻礙睡前荷爾蒙分泌的。

最後，要改善血流，則可以透過走路、腳跟的上下運動、抬腿等等作，幫助下半身的血液回流心臟。血液經由動脈從心臟流出，經由靜脈從心臓流入，改善靜脈的血流，還可以避免淋巴阻塞，衍生各種疾病，而靜脈曲張，就是血液回流力弱的表徵了。另外，多按三陰交、血海等穴位，令血回到胃腸，也是改善血流的方法。

因此，改善我們的身心狀況，不一定要長期吃藥或吃許多養生補充劑，作者說，四個月可以令全身血液舊換新，從而改善體質，因此，從改善種種生活習慣著手，真是又便宜、又有效呢！

作者_葉子菁簡介： 曾任職傳媒工作多年，擔任編劇、劇本審閱，記者、副採訪主任等職，並曾出版著作《飛過抑鬱的森林》、《我有驚恐症》、《覺醒人生》、《來自凡間的天使——十個蛻變的故事》。

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