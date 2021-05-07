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【職位空缺】勞工處推就業創前路　助中學畢業生投入職場

商業 14:21 2021/05/07

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勞工處將於5月至8月，為有意投入職場的中學畢業生推出「就業創前路」特備項目。（勞工處網站圖片）

勞工處將於5月至8月，為有意投入職場的中學畢業生推出「就業創前路」特備項目，提供一系列多元化的職前培訓及就業服務，協助他們掌握最新就業資訊、計劃事業路向及提升就業競爭力，預計約有7,000人參加。

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勞工處發言人表示，搜羅了多種適合中學畢業生申請的職位空缺，讓他們在「就業創前路」專題網頁瀏覽，並按個人志向申請相關職位。（按此查看

該專題網頁亦刊載勞工處舉辦的不同類型招聘會詳情，包括「展翅青見計劃」招聘會，以15至24歲、學歷在副學位或以下的離校青年人為對象；勞工處各區就業中心及行業性招聘中心招聘日，求職人士可即場與不同行業的僱主進行面試，減省求職時間；大型招聘會，提供類型廣泛的職位空缺，當中不少適合中學畢業生申請。

發言人指，勞工處鼓勵投身職場的中學畢業生參加其「展翅青見計劃」，接受一站式全面的職前及在職培訓。計劃不設收生限額，費用全免，學員可享津貼。

他補充，為協助畢業生提升求職面試技巧，在工作崗位發揮潛能，認識正確的工作價值觀，勞工處兩所位於旺角和葵芳的青年就業資源中心「青年就業起點」（Y.E.S.）亦會推出「職途快活人」系列活動，提供實用的培訓課程。

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責任編輯：朱悅瀅

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