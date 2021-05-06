【理財通】內地發布理財通諮詢稿　金管局：新方案增靈活性、利業界開展理財通業務

人民銀行、中銀保監及中證監，聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（征求意見稿）》。金管局發言人回應時表示，一直與內地當局進行討論並於最近取得正面的進展，而最新的實施方案增加了更多靈活度，相信有利業界開展理財通業務。

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金管局發言人指，一直就理財通的具體落實安排與證監會、內地當局和業界保持溝通，特別是業界在過去兩輪諮詢過程中提出不少具建設性的建議，對當局構思如何在風險可控的前提下，讓理財通盡快落地有很大幫助。



發言人續指，就業界關心的事宜，一直與內地當局進行討論並於最近取得正面的進展。最新的實施方案增加了更多靈活度，相信這些額外靈活性將有利於業界開展理財通業務。



金管局重申，已就最新的實施方案與業界溝通並會繼續與內地當局聯繫，加緊籌備工作，爭取儘快啟動理財通。

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中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，對意見稿表示歡迎，標誌大灣區金融創新政策推進的步伐加快，理財通是粵港澳金融市場互聯互通的重大突破，將為大灣區內財富管理業務賦予新的發展動能。

他續指，中銀已積極籌備開展理財通業務，為香港及內地大灣區居民提供全面跨境投資服務，滿足其對跨境財富管理及資產配置的需求。