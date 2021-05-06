  • 25°C
香港時間 : 2021506日 (四) 21:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財通】內地發布理財通諮詢稿　金管局：新方案增靈活性、利業界開展理財通業務

股市 20:50 2021/05/06

分享：

人民銀行、中銀保監及中證監，聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（征求意見稿）》。金管局發言人回應時表示，一直與內地當局進行討論並於最近取得正面的進展，而最新的實施方案增加了更多靈活度，相信有利業界開展理財通業務。

跨境理財通實施細則意見稿發布　總額度暫定1500億元人幣【附全文】｜詳見【下一頁】

金管局發言人指，一直就理財通的具體落實安排與證監會、內地當局和業界保持溝通，特別是業界在過去兩輪諮詢過程中提出不少具建設性的建議，對當局構思如何在風險可控的前提下，讓理財通盡快落地有很大幫助。
 
發言人續指，就業界關心的事宜，一直與內地當局進行討論並於最近取得正面的進展。最新的實施方案增加了更多靈活度，相信這些額外靈活性將有利於業界開展理財通業務。

金管局重申，已就最新的實施方案與業界溝通並會繼續與內地當局聯繫，加緊籌備工作，爭取儘快啟動理財通。

余偉文：理財通、南向債券通爭下半年初推出｜詳見【下一頁】

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，對意見稿表示歡迎，標誌大灣區金融創新政策推進的步伐加快，理財通是粵港澳金融市場互聯互通的重大突破，將為大灣區內財富管理業務賦予新的發展動能。

他續指，中銀已積極籌備開展理財通業務，為香港及內地大灣區居民提供全面跨境投資服務，滿足其對跨境財富管理及資產配置的需求。

金融機構 中國證監會 大灣區 中國銀行保險監督管理委員會 香港金融管理局 銀行 證監會

上一篇文章

【全球芯片】IBM發布2奈米晶片製程　為全球首創

下一篇文章

【中美貿易戰】傳中美兩國代表將安排會談 以審視第一階段貿易協議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家即馬斯克？　交易活動藏「生日密碼」（第二版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家即馬斯克？　交易活動藏「生日密碼」（第二版）