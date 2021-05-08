【疫市營商】親子烘焙有市場　哈里小屋生意逆市倍增（有片）　

▲ 哈里小屋店長鄭綺珊表示，店舖主打3至8歲的小朋友。（湯炳強攝）

烘焙不是大人的專利，小朋友亦有市場。2019年9月開業的烘焙店哈里小屋，主打3至8歲的小朋友，其店長鄭綺珊透露，2020年每月平均生意額比2019年平均多2倍。

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不過坊間的親子烘焙班，主打8歲以上的小朋友，她認為：「不少3至8歲的小朋友亦喜歡烘焙，他們的學習能力很高。」

鄭直言，疫情下店舖根據限聚令調節上課人數，推行了一對一課程，受到不少家長歡迎，皆因親子烘焙有市場。「大人可以透過食譜或看Youtube自學烘焙，但小朋友未學過的話，未必看得明白，如果步驟稍為複雜，家長亦未必能教導小朋友。」

除了傳統報名方法外，哈里小屋的課堂亦會在網上預購平台Togetda上架，她指，方便客戶隨時隨地報名之餘，亦多一個渠道開拓客源。她又指，同時會利用社交媒體及網紅宣傳，助品牌接觸不同潛在顧客。

展望未來，她表示，不少小朋友完成烘焙班有了基礎技巧後，想繼續練習，未來將拓展烘焙零售產品。「將準備預拌粉材料包及工具，給小朋友在家訓練。」

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記者：朱悅瀅