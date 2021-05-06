【大灣區青年就業計劃】騰訊金融學院夥科大合作　培育大灣區Fintech人才

▲ 騰訊透過大灣區青年就業計劃，提供約70個招聘崗位，包括程式、遊戲開發、測試等創科相關職位，同時也提供財經、人力資源管理培訓生等空缺。

近年全球金融科技（Fintech）行業發展迅速，業內對於相關的科技人才需求殷切。騰訊金融學院於昨（6日）舉行的青年論壇上，宣布與科技大學簽訂合作協議，為科大學生提供實習機會、開展與金融科技有關的研究及開發項目等，一同培育大灣區內金融科技行業人才。

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騰訊集團副總裁、騰訊金融學院（香港）院長賴智明先生於論壇上表示，目前騰訊在大灣區青年就業計劃中的招聘崗位約有70個，包含程式、遊戲開發、測試等創科相關職位，同時也提供財經、人力資源管理培訓生等空缺。該招聘計劃開展至今，一共收到超過4000份申請表，而香港本地大學畢業生佔八成半，現時仍在公開招聘中。

畢業於科技大學計算機科學系的呂俊宏（Winko）表示，今年參與大灣區青年就業計劃，現已獲騰訊錄取，預計在本年6月份入職，負責從事海外微信錢包後台開發相關工作。他表示，是次經由騰訊的社會招聘途徑申請，其面試過程絕非簡單，申請者需要經過4輪面試，考官在面試過程中，會提問關於工作硬技能的深入問題，建議申請者在面試前需多作準備。

他表示，内地從事底層技術相關的公司較多，於是選擇到大灣區内發展。他也指出，受到新冠肺炎疫情影響，年輕人求職變得更加困難，相信該就業計劃，可為年輕人提供更多工作職位及就業機會。

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曾到深圳參與實習計劃的Sonia表示，有意到大灣區工作的人士不必過於擔憂，因香港與深圳地理位置相近，市民生活習慣相似。但她也提醒，「由於内地主要用普通話進行溝通，計劃到大灣區工作的年輕人，可事前訓練相關的語言能力。」

不少人會關注内地起薪點或與香港有落差，Winko就表示，目前政府為大灣區青年就業計劃提供不少薪金資助及補貼。另外他也指出，現時大灣區内有不少IT行業公司，對於科技人才需求甚渴，更加願意支付高於1.8萬元的月薪來聘請港人。

記者：李寶如