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【疫市開店】疫下烘焙課程需求增　Baking Ideas網店進軍實體店（有片）

商業 10:00 2021/05/07

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Baking Ideas創辦人吳雅詩透露，要針對不同的目標客戶群，採取不同的營商策略。（曾耀輝攝）

疫情下不少人在家抗疫的同時，亦會花時間研究烘焙，令烘焙零售生意大增之餘，烘焙班的需求亦隨之增加。Baking Ideas創辦人吳雅詩（Annie）透露，疫情下生意比疫情前增加2至3倍，尤其是第二、三波疫情期間，網店生意是最高峰時期，於是趁機進軍實體店。

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吳雅詩原本在網上賣烘焙材料，儲了兩年客源後，於2020年9月投資了數十萬元，在觀塘開設實體店，同時賣材料用具及提供烘焙課程。她認為，烘焙班和烘焙產品零售有相輔相承的關係，「不少客人買產品時，會詢問搓麵團等烘焙技巧，所以乘勢開設烘焙班。」

不過想生意更上一層樓，首先要了解客戶的需求，她表示，要針對不同的目標客戶群，採取不同的營商策略。

1. 媽媽客
烘焙班最主要的客戶是媽媽，觀塘有不少上班族的媽媽甚具消費力，以30至40多歲的女姓為主，希望製作麵包、蛋糕給小朋友吃，故選址觀塘開店。

2. 高要求客
店舖採用法國牛油、日本麵粉等，目標針對烘焙要求較高的顧客。

3. 烘焙新手
為了迎合烘焙新手，店舖提供材料包，事先預備好每一款材料的份量，讓新手在家亦能跟影片製作食品。

4. 年輕客
年輕人亦是客戶群之一，喜歡製作甜品慶祝節日，所以店舖提供聖誕花圈麵包、聖誕雜錦曲奇等課程。

她補充，新店增加知名度十分重要，看準商場人流多，曾在商場擺攤位吸新客。「挑選了一些較多人購買的烘焙材料在攤位賣，結果反應不錯，同時在攤位派優惠券，吸引市民到門市或網店消費。」

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：朱悅瀅

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