【議息結果】英倫銀行維持利率及買債規模不變　惟放緩買債步伐至每周34億英鎊

英國央行公布議息結果。英倫銀行表示，維持基准利率0.1%不變，貨幣政策委員會以8票同意1票反對，通過總資產購買規模維持8950億英鎊不變，符合市場預期。但英倫銀行指，於5月至8月將會減慢買債規模至每周34億英鎊，而現時每周買債規模為44億英鎊，買債計劃將持續至2021年底。

英倫銀行通脹目標為2%，並指在取得重大進展之前，不打算收緊貨幣政策。

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英倫銀行預計今年首季國民生產總值（GDP）下跌1.5%，較2月報告所預期的數字更小。英倫銀行指，英國新增確診個案持續下降，接種疫苗計劃迅速進行，以及經濟活動限制正在放寬，估計次季GDP將會急升，但料平均仍較2019年第四季低5%左右。英倫銀行預期，GDP於今年餘下時間將會回復至疫情前的水平，並將今年經濟增長由5%上調至7.25%，不過該行料2021年後的GDP增長將會放緩，將2022年經濟增長由7.25%下調至5.75%。

英倫銀行預期，失業率將在今年第三季度僅微升至近5.5%的峰值。

另外，根據市場利率預期，一年後英國CPI為2.31%，此前為2.07%，預計兩年後英國CPI為1.96%，此前預期為2.11%。

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編輯：袁諾曦