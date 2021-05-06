【商業太空飛行】Blue Origin將於7月起行 公開拍賣「船票」

亞馬遜創辦人貝索斯（Jef Bezos） 的太空探索公司Blue Origin宣布，將於7月20日展開太空之旅，是次將是新雪帕德號火箭（New Shepard）首次全載滿人員的飛行，拍賣太空「船票」出得最高價者，將會是乘坐新雪帕德號的六人之一。

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是次網上拍賣分為三個階段，首先從公司網站上的公開招標開始；有意參友者由5月19日起，可在公司的網站上任意出價。及後整個投標過程將公開，參與者必須出高於最高出價者才能繼續進行拍賣。最終拍賣將於6月12日舉行，所得金額將捐贈給Blue Origin的基金會Club for the Future。

Blue Origin網站顯示，為時11分鐘的新雪帕德號太空之旅，將在西德克薩斯沙漠中一艘60英尺高的火箭升空，遊客可到達340,000英尺以上的高度一窺太空。太空艙設有有窗戶，可讓乘客看到太空全景，在回到地球之前會維持零重力環境數分鐘。

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Blue Origin是貝索斯於2000所創立的太空公司，致力使用可重用的材料，從而升空的成本效益更高。該公司一直與特斯拉Tesla首席執行官馬斯克（Elon Musk）的合資企業SpaceX競爭，兩間公司都有相似的目標，主要希望人們更易接觸到太空，並為人類創造在地球以外的未來。

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責任編輯：陳楚琨