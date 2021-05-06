【職場趨勢】疫情下大學生難搵工 呢個學系畢業生成疫市奇葩 入職平均薪酬高逾18800元

疫情肆虐本港多時，經濟未見回穩，失業率也處於高位。新一批大學畢業生即將投身社會，相信應屆大專畢業生今年要找到工作也會面對困難；即使找到工作，薪酬也未必如旺市時理想。

據求職網站JobsDB去年12月公布的 《2020年大專生就業狀況調查報告》，發現應屆大專畢業生的首份工作的平均月薪為港幣16,077元，較去年的調查結果下跌百分之3.7%。

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不過，也有大學畢業生於疫市中找到高薪工作。據香港恒生大學（恒大）2020年畢業生求職調查顯示，從事資訊科技及系統分析行業的畢業生入職平均薪酬逾18,800元，按年上升逾7%。恒大指，新冠疫情爆發改變經濟活動模式，但卻促使科技應用及分析急速發展，其中大數據統計分析、資料挖掘、人工智能軟件開發、雲端科技等，在「新常態」下變得舉足輕重，行業急促發展帶動人力需求。

恒大決策科學學院院長梁志堅教授分析指出，按目前經濟氣候及社會發展趨勢，供應鏈管理、數據科學及管理科學的人才發展前景非常樂觀。



今年恒大供應鏈管理工商管理學士畢業生徐詠童受聘於一間資訊科技公司，現時收入逾20,000元，薪酬待遇可謂「跑贏大市」。以上公司專為金融企業及公司提供外判資訊科技服務及產品。徐詠童說：「金融公司講求效率及精確，在疫情下對科技產品及服務需求大增，包括網絡會議支援和數據分析軟件等。我負責分析客戶使用資訊科技的種類及頻率，從而掌握客戶需求並建議解決方案。」

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梁志堅教授認為，商業生態圈出現顛覆性轉變，當中供應鏈管理、數據科學及管理科學應用日益增多。他以產品服務供應鏈為例，已由以往生產者驅動，轉變為「需求導向」，即由消費者需求驅動。「數據分析最有價值之處是能夠洞察先機。透過大數據迅速分析海量資訊，產品服務提供者可更貼近市場及掌握市場變化，從而做出及時與適切的商業營運決策，獲取最大利益。」



恒大決策科學學院副院長鄧文禮教授強調，大數據與生活息息相關，不論是網購抑或在網絡上尋找及瀏覽資訊，其中用戶喜好和習慣全部成為了大數據，企業若能短時間蒐集、分析及善用數據，就可以把握市場脈搏，創造無限商機。

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記者：陳詠妍