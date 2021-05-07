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「谷針」有咩辦法？ 美調查揭兩大關鍵誘因

環球社會熱點 08:30 2021/05/07

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雖然不少研究顯示疫苗有效對抗新冠肺炎，但美國部分人對疫苗仍抱有懷疑，例如部分共和黨支持者。美國有調查發現，若想推高民眾的接種意願，可以從兩方面入手——金錢獎勵及放寬口罩令。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的新冠肺炎健康及政治計劃在過去10個月，隨機查問約7.5萬名人士，提供甚麼誘因會最吸引他們接種新冠疫苗，當中3分之1的未接種人士指現金會提高接種意欲。

所謂有錢使得鬼推磨，根據調查結果，獎金金額愈高，打針動力相應提高。當然，亦有民眾稱，獎金反而減低接種意欲。

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此外，口罩或多或少影響呼吸，帶來不適，放寬口罩令對接種意願，起提振作用。

據調查結果，若果接種疫苗後可以不用戴口罩，多數受訪者都表明更願意接種新冠疫苗。放寬口罩令的刺激作用，在共和黨支持者身上最顯著，接種意願推高18個百分點。

調查也就名人呼籲打疫苗效果進行研究，發現因人而異，即因應所涉及的人物，效果差異很大。

去年由前總統特朗普（Donald Trump）呼籲打疫苗下，民主黨支持者的接種意願旋即下降，共和黨支持者則上升；相反，今年則由總統拜登（Joe Biden）出馬，民主黨支持者接種意願增加，共和黨則下降。

當問及為何未接種新冠疫苗，38%人憂慮副作用，34%認為疫苗不安全，惟隨着愈來愈多人打疫苗，親眼看見愈來愈親朋好友接種後仍生龍活虎，這批人看法有所改變機會較高。

最難說服的，相信是14%堅信新冠肺炎不會威脅自己，因而拒絕疫苗的民眾。

【強生疫苗】加州男接種後有血栓 美國首宗男性個案【下一頁】

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責任編輯：吳漢培

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