【樓市熱話】不再續租親戚介紹單位 業主暪租客帶人睇樓　被揭發後更稱「大家一場親戚無得計啦」

租屋除了要看環境和租金，還要業主好不好溝通，有時與業主溝通不好會令自己惹上麻煩。近日就有網民在討論區發帖，指自己最近和業主說不續租，不料業主趁他不在時帶了兩個人上去睇樓，由於業主是親戚的親戚，事後業主不但沒有道歉，更和他說：「大家一場親戚無得計啦。」

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事主經歷：

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帖文一出，引來網民熱議，不少民都建議事主可以換鎖和報警求助，「當買個教訓，以後搬屋要換鎖」、「換鎖芯， 不用煩可能只需數十元，搬走才換回原來的。」、「我認為可以報警，那個單位你交了租，就是你地方，他不可以沒有你同意情況下進你家。」、「業主當然不可以這樣做，絕一點樓主可以報警說有人入屋爆竊」、「業主不可以未得你同意自己開門入屋，可以報警，如果想好來好去就和他說，要帶人來看單位要先經你同意。但都不差那些時間，你那位業主『似熟賣熟』，不想再發生就要警告他」、「其實可以同業主先談好，你甚麼時候在家方便，先可以帶人來，這樣會好一點。」

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責任編輯：黃苑筠