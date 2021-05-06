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【兼職筍工】綠社區教育慈善基金會請宣傳大使 時薪50至57元 需1年經驗

理財智慧 19:18 2021/05/06

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大家對環保的工作有否興趣？綠社區教育慈善基金會請宣傳大使，時薪達50至57元，每週工作3天至4天,輪休制, 工作期為10個月, 工作時段分為3個，分別是上午9時至下午3時、中午12時至晚上6時，以及上午9時至晚上6時，而工作時間為3至9小時。

【兼職筍工】 香港青少年服務處聘兼職事務員 時薪60至90元 入職條件又多唔多 【下一頁

【大灣區就業】集友銀行請項目助理 19天年假 月薪1.9萬 【下一頁

詳情如下：

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申請須知：求職者可致電51214220與綠社區教育慈善基金會有限公司李先生聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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