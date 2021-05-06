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當代青年不努力？騰訊公關總監暗諷反被鬧壓榨

股市 19:51 2021/05/06

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騰訊公關總監張軍在微博發表言論，引起網民攻擊

5月4日是中國為紀念1919年五四運動而設立的五四青年節。不過，在青年節當日，騰訊 （00700） 公關總監張軍卻發表一條微博，稱「當我們忙著做各種致敬青年的策劃時，青年們正在睡覺」，被認為是在暗諷青年懶惰，沒有起早貪黑工作。不少網民因此不忿，紛紛在這條微博下留言斥責，更有網民留言指騰訊壓榨員工。

有網民反問「難道各種致敬青年的策劃不是青年們做的嘛」，張軍評論指，「也許是被老年人鼓動著做的」。亦有人反諷「這年頭放假休息休息在資本家眼裡都是錯了？」，更有網民勸誡「對青年最大的敬意就是讓青年好好睡個覺」，「請資本家們別滿腦子都想著怎麼剝削青年了」。

傳聞中國互聯網公司的工作制素來有「996」，甚至「007」的潛規則，即若果在互聯網公司工作，則要面臨早上九點上班，晚上九點下班，一周工作六天的工作作息，而後來更加演變成，每天24小時工作，一周工作七天的說法。

互聯網工作模式過去數年不斷引起關注，在去年年底，內地電商企業拼多多（美：PDD），有一名23歲的員工，加班至凌晨後在回家的路上死亡，有不少網民感歎互聯網公司的員工是在「用命換錢」。

騰訊控股（00700） 經濟 港股 中國 微博 騰訊 拼多多（美：PDD）

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