【母親節】Perrier夥村上隆限定展登港　新城市廣場可換聯乘氣泡水兼打卡（多圖）

▲ 新城市廣場即日起至5月31日，呈獻Perrier x 村上隆全港首個限定主題Concept Store 「花幻氣泡池畔派對限定展@新城市廣場」。（新城市廣場提供圖片）

母親節將至，新城市廣場即日起至5月31日，呈獻Perrier x 村上隆全港首個限定主題Concept Store 「花幻氣泡池畔派對限定展@新城市廣場」，除了可於限定店內購買4款日本藝術家村上隆與法國有氣礦泉水品牌Perrier，推出的限量聯乘氣泡水外，更特設6大花花繽紛打卡位，讓仔女和媽媽拍攝放閃。

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「花幻氣泡池畔派對@新城市廣場」6大藝術打卡位包括：1) 繽紛微笑花花泳池、2)微醺型格酒吧檯、3) 至「螢」打卡拱門、4) 泡泡花海隧道、5) 花花美拍站、6) 繽紛水上樂園。顧客只需追蹤新城市廣場Instagram (@newtownplazahk)官方帳號，即可於美拍站拍照留念。

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概念店4款Perrier X 村上隆藝術瓶身氣泡水，齊集經典玻璃瓶、2款綠蓋膠瓶及精緻罐裝。he Point by SHKP會員憑2,000或1,500積分，非會員以即日購物滿$800或$500，亦可換領玻璃瓶或綠蓋膠瓶款式的氣泡水乙支。

此外，商場更推出全港獨家個人化玻璃瓶刻名服務，5月每逢星期日及公眾假期下午3時至7時，消費滿指定金額即可參與。5月8及9日下午3時至7時更有名人調酒師即場調製特飲，以及帶來親子花藝摺紙工作坊，傳授簡單玫瑰花摺紙秘笈。

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責任編輯：朱悅瀅