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卸任後請特勤局保護仔女 特朗普搵美國納稅人找數

環球社會熱點 19:11 2021/05/06

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美國前任總統特朗普上任前是紐約城中富豪，給人的印象就是花錢毫不手軟，但他亦會利用公職謀取私利。外媒報道，特朗普在卸任前，特意安排特勤局為其3名成年子女提供額外半年的貼身保護。資料顯示，特朗普離開白宮後第一個月，其子女的保安支出已花費納稅人近14.1萬美元（約110萬港元）。

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特朗普（Donald Trump）卸任總統前，曾安排特勤局為其3名子女，小特朗普（Donald Trump Jr.）、伊萬卡（Ivanka Trump）、埃里克（Eric Trump） 提供額外6個月貼身保護，讓他倒即使離開白宮後，亦能享受父親任職總統期間所帶來的福利。

由美國監督組織Citizens for Ethics and Responsibility in Washington取得的數據顯示，特朗普卸任總統後，1月21日起的首4星期，其子女用於保安的開支已花費近14.1萬美元，並全數由納稅人支付。當中包括逾5.2萬美元的交通費用，以及接近9萬美元的酒店支出。而且，金額不包括特朗普旗下物業的特勤局保安費用，意味特朗普與家人花費納稅人的實際數字，遠超目前所披露。

特朗普及其家人的奢華生活一直被外界詬病。在任總統期間，特朗普被指經常花費納稅人款項，前往其佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）及旗下的高爾夫球俱樂部渡假。去年10月，華盛頓郵報報道指，特朗普自2017年1月就任總統以來，透過其個人財產及總統權力，已賺取超過800萬美元，當中包括由納稅人出錢，讓特朗普前往旗下物業度假的收入。

此外，華盛頓郵報於2018年12月亦報道，由沙特阿拉伯出資的遊說人員，於2016年大選後不久，在華盛頓的特朗普國際飯店租住500間客房，並花費超過27萬美元。

特朗普推出新交流平台 聲稱同民眾直接對話 【下一頁】

在特朗普擔任總統期間，共和黨全國委員會亦在特朗普集團旗下的酒店及度假村花費近200萬美元。由支持者及共和黨金主提供經費的特朗普競選團隊亦經常在旗下物業消費，令他旗下集團賺取超過1,400萬美元。

與此同時，特朗普於去年大選落敗後，堅稱選舉存在舞弊並多次企圖推翻選舉結果，在進行司法程序過程中，亦花費納稅人款項達5.19億美元。

責任編輯：郭麗明

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