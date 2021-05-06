【太古系】太古廣場辦公樓租金逾五年來首跌　瑞士寶盛私銀租用太古坊二座9.2萬呎樓面、呎租逾60元（第二版）

▲ 太古廣場辦公樓租金下跌7%，為2015年第四季以來首錄下跌，但出租率則較去年底升3個百分點至98%。

太古地產 （01972） 公布首季營運數據，辦公樓物業的租金未有明顯改善，太古廣場辦公樓租金下跌7%，為2015年第四季以來首錄下跌，但出租率則較去年底升3個百分點至98%。太地發言人稱，可租用樓面增加及需求放緩，對辦公樓租金特別是中環及太古廣場的物業組合帶來下調壓力。目前太古廣場三座對面的新甲級辦公樓工程進度良好，預計2023年完工，為太古廣場物業組合新增約21.8萬平方呎辦公樓面。

太古坊租金持平，出租率維持98%。至於港島東中心及太古坊一座的租金雖然持續上升，但升幅收窄至9%，出租率保持100%。

瑞士寶盛私銀早前傳退租IFC及交易廣場，詳見【下一頁】

太地發言人稱，甲級辦公樓「太古坊二座」的興建正全速進行，落成後將為太古坊新增100萬平方呎優質辦公樓面，並確認瑞士寶盛私人銀行成為太古坊二座首個主要租戶，將承租太古坊二座約9.2萬平方呎樓面，租金水平與太古坊一座及港島東中心高層相若，介乎60中位至70低位。

太古廣場購物商場銷售額反彈三成 內地商場銷售額倍增

零售方面，在低基數效應及本地消費帶動下，中港零售物業銷售額大幅反彈，其中太古廣場購物商場及東薈城名店倉的零售銷售額分別增長31.1%及23.4%，太古城中心則微升2.3%。太地發言人指，香港出現變種病毒，正謹慎審視復甦步伐，這將取決於遏制變種病毒傳播的措施成效、持續放寬社交距離的措施、開放關口管制，以及疫苗接種計劃的接種率，集團將繼續策劃多項市場推廣活動及優化商戶組合。

內地商場方面，五大商場中，4個商場的零售銷售額錄得113%至171%升幅，當中上海興業太古滙表現最佳，頤堤港表現相對失色，期內銷售額僅升3.3%。

太古地產去年基本溢利跌47%【下一頁】

太地位於內地第6個發展項目─上海浦東區的「前灘太古里」項目的租戶裝修工程進行中，購物商場預期於下半年起陸續開業。集團同時與長期合作夥伴遠洋集團合作發展位於北京朝陽區的頤提港擴建（二期）項目，預計於2025年底起落成。

（第二版加入太地發言人）

相關文章：【慈善工作】太古額外撥捐1.5億元 資助約30個教育、海洋保育及藝術發展的社區項目

相關文章：【太古系】太古推「#人物說太古」活動 分享150周年的時光

編輯：陳韻妍