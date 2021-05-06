  • 25°C
香港時間 : 2021506日 (四) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每日焦點】太空競賽一觸即發！SpaceX、Blue Origin準備就緒

科技 20:00 2021/05/06

分享：

科技狂人馬斯克（右）的SpaceX以及亞馬遜行政總裁貝佐斯的Blue Origin，賽況更是相當激烈！

太空競賽戰火燃燒，除了各國政府，不少私人企業都參與太空競賽。當中包括科技狂人馬斯克（Elon Musk）的SpaceX以及亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）的Blue Origin，賽況更是相當激烈！

馬斯克旗下太空探索公司SpaceX的殖民艦「星艦」（Starship），昨（5日）進行第五度試飛，吸收了前4次失敗經驗後，SpaceX的SN15星艦原型機，終於順利完成高空飛行測試，逃過爆炸命運，首度完整降落。

>>>【太空任務】SpaceX星艦第五次試飛　終成功著陸（有片）

至於Blue Origin的工作開展速度更是相當迅速！Blue Origin近日終正式宣布，Blue Origin首個載人太空之旅將於7月20日正式啟航，首批乘客將乘坐 New Shepard火箭展開旅程。

>>>【太空任務】Blue Origin 7月啟航　太空之旅席位價高者得

【其他科技新聞】

【皇室揭秘？】窺探皇室生活　威廉王子凱特王妃開通YouTube頻道（附連結）

【社交平台大戰】Signal落廣告爆fb侵犯私隱技倆　慘被發現遭封鎖

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【大灣區創科樞紐】創科體驗館展示Art Tech、增交流空間　夥學界加強技能實踐
今日
【大灣區創科樞紐】創科體驗館展示Art Tech、增交流空間　夥學界加強技能實踐
【芯片荒】美韓商務部相繼向台積電施壓　要求提供更多車用芯片
今日
【芯片荒】美韓商務部相繼向台積電施壓　要求提供更多車用芯片
HomePod 14.5爆漏洞　用戶更新後無法播放Apple Music
今日
HomePod 14.5爆漏洞　用戶更新後無法播放Apple Music
【蘋果AirTag】藍牙追蹤器品牌Tile CEO控訴　與蘋果AirTag競爭不公平
今日
【蘋果AirTag】藍牙追蹤器品牌Tile CEO控訴　與蘋果AirTag競爭不公平

你可能感興趣

【大灣區創科樞紐】創科體驗館展示Art Tech、增交流空間　夥學界加強技能實踐
今日 18:14
【大灣區創科樞紐】創科體驗館展示Art Tech、增交流空間　夥學界加強技能實踐
【芯片荒】美韓商務部相繼向台積電施壓　要求提供更多車用芯片
今日 16:15
【芯片荒】美韓商務部相繼向台積電施壓　要求提供更多車用芯片
HomePod 14.5爆漏洞　用戶更新後無法播放Apple Music
今日 14:16
HomePod 14.5爆漏洞　用戶更新後無法播放Apple Music
科技產品 創新科技及應用 航天科技 航空科技 馬斯克 SpaceX

下一篇文章

【網絡安全】Dell電腦藏重大漏洞　逾百款機型受影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【iOS更新】iOS 14.5測試版隱藏功能　用戶可透過Siri播放KKBox 、 Spotify音樂程式
【iOS更新】iOS 14.5測試版隱藏功能　用戶可透過Siri播放KKBox 、 Spotify音樂程式
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除
【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧