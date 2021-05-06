【每日焦點】太空競賽一觸即發！SpaceX、Blue Origin準備就緒

▲ 科技狂人馬斯克（右）的SpaceX以及亞馬遜行政總裁貝佐斯的Blue Origin，賽況更是相當激烈！

太空競賽戰火燃燒，除了各國政府，不少私人企業都參與太空競賽。當中包括科技狂人馬斯克（Elon Musk）的SpaceX以及亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）的Blue Origin，賽況更是相當激烈！

馬斯克旗下太空探索公司SpaceX的殖民艦「星艦」（Starship），昨（5日）進行第五度試飛，吸收了前4次失敗經驗後，SpaceX的SN15星艦原型機，終於順利完成高空飛行測試，逃過爆炸命運，首度完整降落。

>>>【太空任務】SpaceX星艦第五次試飛 終成功著陸（有片）

至於Blue Origin的工作開展速度更是相當迅速！Blue Origin近日終正式宣布，Blue Origin首個載人太空之旅將於7月20日正式啟航，首批乘客將乘坐 New Shepard火箭展開旅程。

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責任編輯：曾曉汶