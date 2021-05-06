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【母親節市道】母親節中餐屋邨區訂座較好　為何酒吧生意難得益？

商業 18:30 2021/05/06

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政府統計處今（5月6日）公布，今年首季食肆總收益價值的臨時估計為197億元，按年下跌8.8%。當中，酒吧下跌逾7成。Oasis bar & grill創辦人梁小姐表示，由於今年1月仍沒有晚市，首季的生意額在200萬以內，較預期少了3成至4成。

雖然港府開始放寬社交距離，但她沒有選用「C餐和D餐」，生意仍然受影響，故今年她選擇提早營業，兼做午市和下午茶時段。梁又稱，母親節一家大小多會選擇中餐。故她認為對其生意幫助不大，目前訂座的情況只有預期內的5成。不過，她仍推出了88折優惠。展望今年第二季，她希望在母親節和父親節等節日帶動下，按季上升30%。

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煌府集團主席陳首銘表示，屋邨分店主要做熟客，現時母親節訂枱情況，已有接近一半，情況不錯，但遊客區如尖沙咀的分店，情況較差，「連三分之一的訂枱都無。」他補充，員工尚未完成接種疫苗，仍維持4人一枱的營運模式，因此有些家庭客寧願在家慶祝，亦不喜歡分枱。

記者：馬意文、朱悅瀅

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時事議題 疫苗 母親節 父親節 政府統計處 酒吧 下午茶 尖沙咀

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