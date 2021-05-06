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【5月部署】招銀國際3大因素撐港股 上調今年恒指目標至31300點 料增長股下半年跑贏周期股

股樓投資 19:35 2021/05/06

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招銀國際發表本月份港股策略報告，指出在三大因素，包括環球經濟復甦而沒有過熱、通脹回升而沒有惡性通脹，以及多地貨幣政策保持高度寬鬆等支持下，股市正近乎處於最有利環境。招銀更把恒指今年目標區間由26000至30000點，上調至26000點至31300點。代表大市目前最多仍有近3000點上升空間。

[異動股] 創興銀行開市後大升3成 近11時突停牌   詳情請看【下一頁

該行上調指數區間，主要由於2021及2022年預測每股盈利，已分別獲市場上調 2.4%及1.3%。 其次，大規模疫苗接種提高經濟復甦可見度，降低下行風險之下因此提高了目標市盈率下限。最後，預見更多成長股和新經濟股票被納入恒指的情況下，有助提振盈利增長前景和目標市盈率。 招銀也預計，下半年增長股將再次跑贏周期股。

招銀國際上月策略報告看好港股一覽：

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投資策略方面，招銀指出因監管機構的反壟斷而導致股價疲弱的多隻大型科技股，在宣佈調查結果及處罰後反消除政策不明朗因素，將提供良好的累積機會。該行也對手機設備股持樂觀態度。另一邊廂，由於上游資源股的股價已反映資源價格上漲因素，該行建議有關板塊宜避開，當中煤炭股和金屬股的風險，會高於石油股。

【大行點睇】瑞銀指北水推高本地股估值 現宜留意兩大類股份 看好7隻港股另看淡3股   詳情請看【下一頁

 

撰文 : 李尚毅

招商銀行（03968） 港股

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