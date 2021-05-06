【大行點睇】整體競爭力強勁受惠中概股回流 滙豐大幅提高港交所目標價

滙豐發表報告，預期港股今年日均成交達到2,000億元，按年升55%，而2022年及2023年將分別升至2,240億元及2,460億元，主要中概股來港第二上市增加。此外，該行認為港交所 （00388） 作為香港股票平台，整體競爭力強，不應視為單一企業，而是綜合宏觀經濟、利率、資本市場發展、盈利及地緣政治等因素去考慮。

大行給予港交所目標價

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該行又上調港交所盈利預測，2021年及2022年盈利預測分別較原來預期增加24%及27%，目標價更由348元大升至575元，評級由「持有」升至「買入」。

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