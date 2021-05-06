【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 凡仙你在忙什麼？

凡仙（註）是爽快的性情中人，加上他來者幾乎都不拒，因此每天來找他的人可不少。

記得有一次，一整個早上都找不著他。whatsapp，signal上的訊息也沒讀沒回，後來他慢慢追看朋友的留言，十不離九皆是：凡仙你在忙什麼？

過了幾週，凡仙才慢慢道來發生了什麼事。

香港地，人多、樓貴，要住得貼心，得努力想想法子。

凡仙的一位朋友有幸搬進更大的新居，一家四口不用再擠在500呎的蝸居。

新居七百多呎，兒子女兒各有自己空間，可以專心溫習，應付公考。他朝一日找到份好工作，這輩子就可以過些好日子。想着想着，差不多可以每晚從夢中笑醒過來。

等啊等的，搬進去的那天終於到了。一切安頓好之後，別的煩惱卻來了。

朋友莫名的食慾驟減，體重也急降，不到半年，暴瘦了5-6公斤。

看過醫生、專科，身體檢查也好幾次，就是百思不得其解，找不出原因。

朋友與凡仙閒聊間，問有什麼辦法。

凡仙透過視頻了解這新屋主的狀況，是間樓齡超過50年有不少歷史的唐樓，但樓齡不是問題，頭疼但地方，是它挨住旁邊的樓宇，窗戶幾乎不能開。

從拍攝屋裡狀況的視頻上看來，屋裡的燈光不多，蠻幽暗的，特別是兒子的房間。

大概年青人愛把氣氛搞得別緻點，在燈具上加了精緻的燈罩，把刺眼的強光濾掉，讓照明的效果柔化下來，但也把整個房間的明亮度大大減少。

另外，凡仙注意到，家裡各人的臉色都不好，特別是兒子。

凡仙也注意到，家裡的「訪客」也不少。

為了把這些「訪客」請走，凡仙一大早從7點多就忙著「開工」，但數字委實過多，他忙畢的時候，已經差不多中午了。

他累極了，也餓了，但卻沒胃口，也許是「訪客」大量需要依賴他相異的能量，也許是他精神太集中，反正凡仙在 「開工」的過程中一直都一不大舒服，但本著幫助朋友，硬把那暈眩和噁心壓了下去。

之後凡仙建議朋友在家裡多安裝幾只燈，讓家裡光亮起來。

不到一週，朋友和家人的臉色截然不同，個個都好看多了，朋友的胃口也好起來，暴瘦之謎也迎刃冰解。

但究竟室內光線的影響有多大，燈火通明的程度又如何拿捏，看來都是門學問。



*註: 他有都市異靈能力，能與動物、靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義」靈：凡仙。

作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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