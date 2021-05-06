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悉尼出現本土確診 新西蘭叫停新州旅遊氣泡

環球社會熱點 18:26 2021/05/06

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澳洲與新西蘭早前因應兩地新冠肺炎疫情放緩，正式啟動旅遊氣泡，讓民眾可以出國旅行。但措施落實不足一個月，新西蘭宣布，因為悉尼出現確診個案，暫停執行與澳洲新南威爾士省的旅遊氣泡協定。

新西蘭暫停與西澳洲旅遊氣泡 直至另行通知 【下一頁】

新西蘭新冠疫情反應部部長希普金（Chris Hipkins）表示，由於悉尼出現兩宗社區確診個案，目前仍未了解確切感染來源，出於安全考慮，因此新西蘭將暫停48小時內往返新南威爾士省的航班。希普金指措施可能擾亂部分民眾的旅遊計劃，但經過考量後才作出決定。

新西蘭將聯繫所有過去6日內，曾經到過當地旅遊的新南威爾士省人士，詢問他們是否與悉尼新冠案例人士的活動範圍有交疊。假如發現有交疊者，新西蘭將隔離有關人士，並安排新冠檢測。

澳洲與新西蘭啟動旅遊氣泡 旅客迫爆機場（多圖） 【下一頁】

新南威爾斯省州長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）表示，關注最少一名民眾不小心把境外新冠病毒傳染至當地社區，並致力追查感染源頭。鑑於悉尼最新出現的新冠感染個案，新南威爾斯省已在周四（6日）實施更嚴格防疫措施。

責任編輯：吳漢培

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