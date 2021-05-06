  • 26°C
香港時間 : 2021506日 (四) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】搭港鐵享HK$1=20 MTR分 6,000分可換領免費車程

理財智慧 18:57 2021/05/06

分享：

打公仔「慳得一蚊得一蚊」，車費飯錢這類日常開支，若然有優惠自然不可錯過！港鐵今日推出新優惠，由即日起至7月11日，搭港鐵享HK$1 = 20 MTR分,搭車滿300元即可以6,000 MTR分換領免費車程。

【簽賬優惠】大新銀行推Visa Infinite信用卡優惠 最高可享4%現金回贈【下一頁

除了乘車外，在港鐵商場或車站商店消費亦可賺取MTR分。由即日起至10月31日，於港鐵商場指定商戶消費滿200元，可享HK$1 = 1 MTR分；於指定類別更可享HK$1 = 3 MTR分。而在港鐵車站商店消費滿50元，可享HK$1 = 3 MTR分。

截取自港鐵網站。

登記MTR Mobile方法：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

以下例子了解如何搭車同時消費，以賺分換奬賞：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

港鐵商場名單

截取自港鐵網站。

3月消費物價指數出爐 整體消費物價按年上升0.5% 基本通脹率同樣上升【下一頁

乘搭港鐵車程的基本獎賞為每HK$1車費享 20 MTR分。乘搭港鐵車程包括用已連結八達通或車票二維碼乘坐港鐵、機場快綫、輕鐵或港鐵巴士、於已連結八達通上購買2021年5月至7月份的全月通加強版、 購買並於MTR Mobile登記港鐵都會票 (最多可登記7張) 及登入MTR Mobile購買機場快綫車票及旅遊票。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

【簽賬優惠】大新銀行推Visa Infinite信用卡優惠 最高可享4%現金回贈
2021/05/05
【簽賬優惠】大新銀行推Visa Infinite信用卡優惠 最高可享4%現金回贈
3月消費物價指數出爐 整體消費物價按年上升0.5% 基本通脹率同樣上升
2021/04/23
3月消費物價指數出爐 整體消費物價按年上升0.5% 基本通脹率同樣上升

你可能感興趣

【簽賬優惠】大新銀行推Visa Infinite信用卡優惠 最高可享4%現金回贈
19:31 2021/05/05
【簽賬優惠】大新銀行推Visa Infinite信用卡優惠 最高可享4%現金回贈
3月消費物價指數出爐 整體消費物價按年上升0.5% 基本通脹率同樣上升
17:57 2021/04/23
3月消費物價指數出爐 整體消費物價按年上升0.5% 基本通脹率同樣上升
車票 經濟 港鐵 商場 著數優惠 港鐵

下一篇文章

【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 凡仙你在忙什麼？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡