【著數優惠】搭港鐵享HK$1=20 MTR分 6,000分可換領免費車程

打公仔「慳得一蚊得一蚊」，車費飯錢這類日常開支，若然有優惠自然不可錯過！港鐵今日推出新優惠，由即日起至7月11日，搭港鐵享HK$1 = 20 MTR分,搭車滿300元即可以6,000 MTR分換領免費車程。

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除了乘車外，在港鐵商場或車站商店消費亦可賺取MTR分。由即日起至10月31日，於港鐵商場指定商戶消費滿200元，可享HK$1 = 1 MTR分；於指定類別更可享HK$1 = 3 MTR分。而在港鐵車站商店消費滿50元，可享HK$1 = 3 MTR分。

▲ 截取自港鐵網站。

登記MTR Mobile方法：

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以下例子了解如何搭車同時消費，以賺分換奬賞：

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港鐵商場名單

▲ 截取自港鐵網站。

3月消費物價指數出爐 整體消費物價按年上升0.5% 基本通脹率同樣上升【下一頁】

乘搭港鐵車程的基本獎賞為每HK$1車費享 20 MTR分。乘搭港鐵車程包括用已連結八達通或車票二維碼乘坐港鐵、機場快綫、輕鐵或港鐵巴士、於已連結八達通上購買2021年5月至7月份的全月通加強版、 購買並於MTR Mobile登記港鐵都會票 (最多可登記7張) 及登入MTR Mobile購買機場快綫車票及旅遊票。

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責任編輯：陳楚琨