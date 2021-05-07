非裔超人將登大銀幕 全非裔班底打造新英雄電影

有報告指近年非裔人士在荷里活各個工作崗位，已經佔有一席之地。以全非裔人士班底製作荷里活大片，很快不再只停在想像。有傳媒報道指，華納兄弟影業公司正在尋找非裔人士出演下套超人電影擔任主角，甚至有意讓非裔人士出任該超人電影導演。據悉，首套非裔英雄電影《黑豹》非裔編劇正在編寫該超人電影劇本，有望今年前完成。

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華納兄弟（Warner Bros.）尚未確定新超人電影的導演及主演人選，但不少外電報道指，華納正為電影物色一位非裔導演，拍攝首套非裔超人電影。英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）報道指，曾撰寫首套大受歡迎非裔英雄電影《黑豹》編劇科茨（Ta-Nehisi Coates）正編寫劇本，有望在今年12月中旬完成。

美國娛樂新聞權威傳媒《荷里活報道》（The Hollywood Reporter）報道，因美國非裔演員Michael B. Jordan曾於2019年表示要拍攝一套非裔超人電影，雖然最後計劃沒有進展，但華納可能讓喬丹斯參與電影拍攝。惟Michael B. Jordan否認傳聞，強調很高興自己能被大眾認可，有力擔任新非裔超人，成為大眾討論焦點。

Marvel英雄片非裔演員出演的部分角色

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據悉，現在競逐電影導演一角人士皆為非裔。當中包括，奧斯卡最佳電影《月亮喜歡藍》（Moonlight）導演巴利贊堅斯（Barry Jenkins）、《黑豹》導演Ryan Coogler、卡普爾（Steven Caple Jr. ）、迪拉德（J.D. Dillard）、2021奧斯奧斯卡最佳導演提名女導演Regina King，以及《猶大與黑彌賽亞》(Judas and the Black Messiah) 導演Shaka King。

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超人一直被視為DC英雄漫畫中標誌性角色，過往一直由白人演員飾演。雖然2009年曾在漫畫中首次出現非裔超人，但角色只是多元宇宙世界觀中來自其他平行時空的超人。作者表示角色受時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）啟發，所以非裔超人的平民身份是美國總統。

責任編輯：李俊儀