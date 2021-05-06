【航空告急】國際航協：3月份全球客運量仍低於疫情前水平　內地航空復甦勢頭強

▲ 國際航協：3月份全球客運量仍低於疫情前水平 中國國內市場航運復甦勢頭強

國際航空運輸協會（簡稱國際航協，IATA）公布3月份全球航空客運需求報告，按照收入乘客千米數（RPKs）計算， 今年3月份全球航空客運總需求對較2019年3月，下跌67.2%，不過跌幅對比2021年2月有所改善，主要得益於各國國內航空市場，尤其是中國市場的增長。

今年3月內地旅行的需求對比2019年同期下跌32.3%，全球方面，巴西及印度以外的市場均出現改善。不過，國際旅行的需求仍然原地踏步，今年3月對比2019年同期下跌87.8%。

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國際航協理事長Willie Walsh表示，根據三月份國內市場的客運勢頭，隨著旅行限制的取消，預期國際航空客運市場將迎來強勁復甦，對限制取消後的恢復情況感到樂觀。

Willie Walsh又指，雖然病毒變異及部分國家感染病患增多，導致政府不願取消旅行限制及檢疫隔離措施，但目前事態已經朝積極方向發展。他又指，只要採取防疫措施，政府應該接受數字病毒檢測和疫苗接種證書，並且遵循全球標準發布本國疫苗接種證書和病毒檢測結果。

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記者：梁安琪