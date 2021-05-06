【職場熱話】嫌員工去廁所太耐　老闆設「廁所打卡制」　月結不超時可獲現金獎

上班去廁所是一門學問，去太長時間會被認為是偷懶，但有時候「人有三急」，又真的很難控制。近日在討論區就有網民發帖，指老闆最近設立了「廁所打卡制」，去廁所來回都要打卡，到月尾符合條件的同事更可獲得獎勵。

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廁所打卡制詳情：

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不過事主就認為＄150元並不吸引，「 ＄1,500我都可以考慮忍一下」，所以事主表明會照去，並且每天都要去一小時。

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帖文一出，引來網民大批老闆無聊，並勸事主小心會被人炒，「去厠所都要管？甚麼公司來的」、「可以幫公司賺錢，我每人每月送三卷廁紙加瀉藥任食又有甚麼問題！」、「你老闆都幾無聊」、「打卡後，你每日去一個鐘，他不就知道你去這麼久。明面上是獎勵少去的同事，實質是看誰去這麼久，之後應該會有後續跟尾。」

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責任編輯：黃苑筠