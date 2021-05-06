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【五一假期】阿里巴巴飛豬：內地景區門票及酒店預訂量颷逾4倍及兩倍　3綫至5綫城市的遊客消費額佔六成

股市 18:10 2021/05/06

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【五一假期】阿里巴巴飛豬：內地景區門票及酒店預訂量颷逾4倍及兩倍　3綫至5綫城市的遊客消費額佔六成

阿里巴巴 （09988） 綜合飛豬、支付寶、高德地圖、淘寶特價版、餓了麼及天貓超市等平台統計，今年「五一」假期的機票住宿、景區門票、租車預訂出行量均較去年大幅上升，表現甚至勝於疫情出現前水平，而從飛機航線的預訂量來看，北京、上海、杭州、廣州、深圳、成都、重慶、西安、廈門及三亞，是最熱門的旅遊目的地。

「Z世代」佔整體遊客比例約43%

據飛豬統計，今年「五一」假期全中國的景區門票預訂量按年大漲超過420%；酒店預訂量按年漲超過200%；租車自駕遊的數量也按年增長超過10倍，而且消費力從大城市滲透至鄉村，3綫至5綫城市為目的地的遊客消費額，佔整體消費額比例近60%。

瑞信早前就五一消費薦6隻受惠股，詳見【下一頁】

泛指95後的「Z世代」成為「五一」出遊主力，飛豬統計顯示，「Z世代」佔整體遊客比例約43%排第一；鄉村銀髮族前往1綫及2綫城市的旅遊預訂量，也較去年「五一」假期開始前的預訂量上漲超過40%。

澳門出遊預訂量增長逾20倍

據支付寶統計顯示，5月1日至3日全中國景區經由支付寶完成的交易額，較2020年同期上漲約200%；酒店交易額較去年同期增長約120%，也較2019年5月1日至3日同時期數字增長近一倍；免稅店的整體消費人次按年上升近250%。

法巴指消費股盈利估算存差異，詳見【下一頁】

澳門方面，「五一」期間，經由飛豬平台處理的澳門出遊預訂量，按年增長超過20倍，其中澳門塔、貢多拉、巴黎人鐵塔及8字摩天輪是人氣最旺的澳門景點。

文化和旅遊部披露，今年「五一」假期內地旅遊出遊人次達2.3億，按年增長119.7%，按可比口徑恢復至疫情前同期的103.2%；實現旅遊收入1132.3億元人民幣，按年增長138.1%，按可比口徑恢復至疫前同期的77%。

相關文章：【五一黃金周】景順阮偉國：黃金周在線預訂、高端住宿和景點門票強勁增長

相關文章：【香港零售】九倉吳天海：本港消費恢復得八八九九、海港城銷售跑贏大市　今年租金優惠將減少

 

編輯：陳韻妍

港股 阿里巴巴－SW（09988） 門票 天貓 支付寶 阿里巴巴 中國

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