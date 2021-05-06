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【美股焦點】Uber首季收入遜預期 淨虧損較去年第四季大幅收窄

股樓投資 18:10 2021/05/06

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Uber公布季績，首季收入29億，遜於市場預期32.9億美元; 受惠於自動駕駛業務出售，淨虧損較去年第四季大幅收窄，由9.68億元減至1.08億美元。

美國16州大麻合法化　Uber：只要法律允許 考慮提供配送大麻服務見下頁

受疫情打擊，網約車服務需求疲軟，訂單額去年同期跌38%至68億美元，但由於送餐業務按年激增166%，Uber今年首3月總訂單金額較去年增24%至195億，送餐部門佔當中125億美元。

Uber推「自拍認證」　檢乘客是否戴上口罩見下頁

雖然總訂單金額見增長，Uber將英國網約車司機調整為僱員，令總收入下滑。去年同期Uber收入32億，今年同期錄29億美元，此前撥備與司機重新分類相關的6億美元。

Uber出售自動駕駛業務，共錄得16億美元進帳，撇除特殊收益，上季營業虧損超過15億美元，經調整EBITDA虧損為3.59億美元。Uber重申目標於本年年底季度EBITDA錄得利潤。

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撰文 : 馮卓謙

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