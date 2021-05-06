【美股焦點】Uber首季收入遜預期 淨虧損較去年第四季大幅收窄

Uber公布季績，首季收入29億，遜於市場預期32.9億美元; 受惠於自動駕駛業務出售，淨虧損較去年第四季大幅收窄，由9.68億元減至1.08億美元。

美國16州大麻合法化 Uber：只要法律允許 考慮提供配送大麻服務【見下頁】

受疫情打擊，網約車服務需求疲軟，訂單額去年同期跌38%至68億美元，但由於送餐業務按年激增166%，Uber今年首3月總訂單金額較去年增24%至195億，送餐部門佔當中125億美元。

Uber推「自拍認證」 檢乘客是否戴上口罩【見下頁】

雖然總訂單金額見增長，Uber將英國網約車司機調整為僱員，令總收入下滑。去年同期Uber收入32億，今年同期錄29億美元，此前撥備與司機重新分類相關的6億美元。

Uber出售自動駕駛業務，共錄得16億美元進帳，撇除特殊收益，上季營業虧損超過15億美元，經調整EBITDA虧損為3.59億美元。Uber重申目標於本年年底季度EBITDA錄得利潤。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機