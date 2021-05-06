【餐飲股】海底撈股價較高位腰斬　分析師指復甦遜預期　看好另一股增長空間

▲ 海底撈（06862）今日收報44.45元，跌7.4%。

北水「五一」長假後回歸首日，熱炒餐飲股大幅下跌，海底撈 （06862） 下跌7.4%，從高位計累積跌幅已達48%；九毛九 （09922） 全日下跌4.4%。交銀國際消費板塊研究員龐昕怡指，3至4月是餐飲淡季，加上市場行情轉變，令此前受追捧的海底撈估值有所調整，加上4月翻枱率恢復速度遜市場預期，按月錄得下降，令股價有明顯調整。

龐昕怡指，今年春節內地就地過年，民眾留在高線城市，對於大部份門店在一、二線城市的海底撈和九毛九有利，故有較好增長，是年初股價上漲的其中原因，但「五一」假期間內地人普遍出遊，到有景點的非發達城市旅行，令假期數據不似預期。

不過，她相信九毛九還有增長空間，看好未來前景，主因公司太二品牌仍有開店空間，特別在一線城市以外，因其餐店約一半仍集中在北上廣深這些一線城市，下沉空間較大；而九毛九品牌正在探索新模式，陸續關閉營運效率不高的店鋪，料未來剩下門店的營運利潤率會有所提升，對公司整體利潤有正面貢獻。

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記者：區嘉俊