  • 25°C
香港時間 : 2021506日 (四) 22:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

本港首季食肆收益預計達197億元 按年跌8.8%

理財智慧 21:42 2021/05/06

分享：

政府統計處今日（6日）發表最新的食肆收益及購貨臨時數字，食肆總收益價值首季錄得197億元，按年下跌8.8%；食肆購貨總額的臨時估計為64億元，按年下跌8.0%。扣除當中價格變動的影響後，2021年首季食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌8.7%。

按食肆類別，2021年首季及2020年首季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌18.3%及18.2%、非中式餐館的則下跌1.3%及0.2%、快餐店分別下跌4.9%及5.9%、酒吧則下跌74.7%及73.2%，至於雜類飲食場所的則分別為5.4%及4.1%。

【著數優惠】搭港鐵享HK$1=20 MTR分 6,000分可換領免費車程：【下一頁

Google放寬在家工作指引 兩成員工可永久在家工作：【下一頁

統計處以2021年首季和上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值及數量計分別下跌2.1%及2.0%；按月份計算，2021年1月及2020年同期相比，食肆總收益以數量計的臨時估計下跌38.1%，而2021年2月及3月則分別上升10.1%及20.1%。

發言人表示，食肆總收益價值的按年跌幅在2021年第一季收窄至8.8%，主要比較基數較低所致；由於本地第四波疫情減退，業務狀況在2月及3月逐步從一月時困難的情況改善，然而，3月的食肆總收益仍遠低於2019年新冠疫情大流行前的水平。他又指，由於本地就業和收入狀況仍然顯著受壓，訪港旅遊業持續低迷，食肆的經營環境在短期內仍充滿挑戰。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

快餐店 政府統計處 經濟 就業 疫情 財務自由

上一篇文章

【各友國行@iM網欄】乘風破浪濟滄海･西太平洋

下一篇文章

【寸心是福田@iM網欄】改善腸胃健康 一招解決所有煩惱（下）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡