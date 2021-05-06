本港首季食肆收益預計達197億元 按年跌8.8%

政府統計處今日（6日）發表最新的食肆收益及購貨臨時數字，食肆總收益價值首季錄得197億元，按年下跌8.8%；食肆購貨總額的臨時估計為64億元，按年下跌8.0%。扣除當中價格變動的影響後，2021年首季食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌8.7%。

按食肆類別，2021年首季及2020年首季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌18.3%及18.2%、非中式餐館的則下跌1.3%及0.2%、快餐店分別下跌4.9%及5.9%、酒吧則下跌74.7%及73.2%，至於雜類飲食場所的則分別為5.4%及4.1%。

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統計處以2021年首季和上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值及數量計分別下跌2.1%及2.0%；按月份計算，2021年1月及2020年同期相比，食肆總收益以數量計的臨時估計下跌38.1%，而2021年2月及3月則分別上升10.1%及20.1%。

發言人表示，食肆總收益價值的按年跌幅在2021年第一季收窄至8.8%，主要比較基數較低所致；由於本地第四波疫情減退，業務狀況在2月及3月逐步從一月時困難的情況改善，然而，3月的食肆總收益仍遠低於2019年新冠疫情大流行前的水平。他又指，由於本地就業和收入狀況仍然顯著受壓，訪港旅遊業持續低迷，食肆的經營環境在短期內仍充滿挑戰。

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責任編輯：潘曉豐