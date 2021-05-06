Google放寬在家工作指引 兩成員工可永久在家工作

Google放寬年底在家工作指引，兩成員工將可永久在家工作，另外兩成將調派到新辦公地點，其餘六成將返回原有辦公室工作。

Google據報4月重開辦公室 員工9月1日前恢復辦公室上班【見下頁】

外媒報導，Google行政總裁皮查伊(Sundar Pichai)向員工發電子郵件，放寬疫情緩和後返回辦公室工作安排。皮查伊表示疫情爆發前，公司有數千員工與自己所屬組別的同時分開地點工作，並預期隨著公司傾向發展遙距工作文化，未來數月將有更多員工遙距工作。

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根據郵件內容，員工每周將需要返回辦公室工作三天，其餘兩天可自行選擇工作地點(包括在家工作); 兩成員工將可永久在家工作; 另外兩成將調派到新辦公地點; 唯部分員工因其工作性質或需每周到工作地點工作超過三天。有關永久在家工作及新辦公地點，Google將於六月公布更多詳程。去年12月，Google曾表示在疫情後，所有員工一周需返回辦公室工作三天。

郵件又寫道，為供員工在假期時份有更大彈性，所有員工每年均可享4周自行選擇工作地點，此前需獲上司批准。

Goolge發言人向傳媒表示，目前所有員工均可繼續在家工作至本年9月。

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