【審計監管】財匯局與會計師公會簽備忘錄　加強資訊交流、轉介個案

▲ 財匯局與會計師公會簽備忘錄 加強資訊交流、轉介個案

財匯局和會計師公會簽署諒解備忘錄，加強雙方在各自職能合作及協調，在諒解備忘錄的框架下，財匯局及公會同意互相轉介個案，並透過交流資訊，履行各自職能。

財匯局自成立後，會在上市公司等公眾利益實體的審計項目，行使查察、調查及紀律處分的直接權力，但會計師公會對公眾利益實體核數師，依然會處理註冊申請、持續專業進修設定要求、核數和專業道德制定標準。另外，公會也為就執業單位進行執業審查，並規管公會會員的專業操守及標準。

香港審計市場高度集中 近10年平均審計費用年均升不足1%，可見【下一頁】

公會會長鄭中正表示，監管機構有效合作，對會員有莫大裨益，樂見雙方簽署新的諒解備忘錄，會與財匯局將並肩合作，確保公眾對香港資本市場的信心維持於高水平，支持香港的長遠發展及香港公眾利益實體審計市場的持續發展。

財匯局主席黃天祐就指，加強交流資訊及轉介將有助協調工作，使監管制度行之有效，從而推動上市實體財務匯報及審計質素，以保障業界、投資大眾及廣泛公眾利益。

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編輯：麥德銘