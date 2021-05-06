【新疆棉風波】Adidas、Nike中國銷售急跌　李寧變大贏家　銷售額急升8倍

▲ Adidas及Nike於中國的4月份網上銷售大跌

發生新疆棉風波後，中國消費者揚言要抵制有關的海外品牌。據外電報道，Adidas及Nike於中國的4月份網上銷售大跌；相反中國品牌「李寧」卻成為最大得益者。

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彭博引述評級機構晨星（Morningstar）的報告，發現Adidas 4月份於天貓的生意額按年急跌78%，而Nike亦挫59%。同樣成為抵制對象的Uniqlo母企迅銷，銷售額亦錄得超過2成的跌幅。

大陸消費者轉投中國的運動品牌，包括安踏及李寧。這些品牌亦先後表態支持「新疆棉」。晨星報告又顯示，李寧在天貓的銷售額急漲8倍。

不過，中國品牌仍未能完全成為2大品牌的替代品。晨星數據顯示，天貓4月份的體育、鞋類整體銷售額年減11%，較去年第4季的30%增長大幅倒退，反映部分消費者或等待抵制活動冷卻，而非完全放棄西方品牌。

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責任編輯：葉泳珊