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【大灣區創科樞紐】創科體驗館展示Art Tech、增交流空間　夥學界加強技能實踐

科技 18:14 2021/05/06

分享：

科技園創科體驗館現已展出6位專攻中國藝術的藝術家作品，呈現中國古典藝術傳統及哲學，與現代科技的結合。

藝術科技（Art Tech）近年成為創科一大新勢力，當中包含虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、以及沉浸式劇場（Immersive Theatre）等，在疫情下更加大應用，呈現不同形式的視覺和表演藝術，擴闊藝術創作空間。

香港科技園公司日前宣布「創科體驗館」開幕，以及設有《人‧造》藝術科技展覽，展出了6位專攻中國藝術的藝術家跨領域創作的藝術科技作品，呈現中國古典藝術傳統及哲學，與現代科技的結合。

科技園公司行政總裁黃克強指出：

創科體驗館透過提供嶄新科技感官體驗，展示香港在創科發展方面的領先成果，同時讓訪客感受香港作為大灣區內國際領先創科樞紐的無限潛力。

館內涵蓋四大領域包括：生物醫藥科技、人工智能（AI）及機械人、金融科技、數據及智慧城市，以設計及藝術科技（Art Tech）貫穿整個體驗館。並設有7個體驗區包括：環迴展現室、創科大道、科技探索區、未來展示屏、無限領域及靈感空間等。

更多創科體驗館圖片可見以下報道：

【Art Tech】科技園創科體驗館開幕　展示藝術科技成品、結合中國古典藝術

場地空間可展示新品 約見投資者

有科技園內公司更提到，往往欠缺空間展示有關計劃及產品，所以未來將可在體驗館進行，獲得更多支援。喜悅導體（Joy Aether）聯合創辦人劉達文、與生物科技公司水中銀（國際）行政總裁杜偉樑均表示，團隊將會預約該場地空間，作為展示新品以及約見投資者商談。

Joy Aether主要負責為企業客戶設計與開發移動及網絡應用軟件，早前亦有參與開發該園區場地系統，連通視覺內容及硬件裝置，採用多項嶄新技術如全息影像（Holographic）、沉浸式影院等。劉達文分享：

在將藝術和科技體驗合併時，藝術家對創科有自身的認知及看法，因此雙方一拍即合。而困難僅在於應用科技時需要多作嘗試、磨合等。

他指出，場地將可為研發提供更多實質支援，在館內不同場景呈現作品，享受嶄新的藝術科技體驗，以及增加機會讓不同持份者即場交流。

黃克強補充，館內的共享空間將可供科學園園區公司及本地創科社群預約使用，邀請投資者到場參觀並展示成果，甚至可以採用場內的多項嶄新技術、展示屏幕等，協助講解其研發理念及產品，洽談合作機遇。

【香港科研】初創「出走」大灣區覓投資者　學者倡推更多「資金過河」

【香港品牌】智營大賞冀助本港新設計品牌　拓展大灣區及東盟市場

夥知專育人才

此外，他強調，未來需要繼續夥拍學界，讓更多年輕人參與科研，培育未來開發人才，所以還宣布與香港知專設計學院（HKDI）合作，積極開展藝術與科技相結合的嶄新表達方式，同時培育人才。

香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE）（李惠利）院長王麗蓮表示，設計學系的學生將有機會與科技園公司夥伴企業配對，獲得更多實習及職場體驗機會。雙方已展開了不同合作項目，包括在科技園公司生態圈內推行的「Master×Students」人才培育項目、促進學界與業界知識交流的「沙雷特黑客松」（Charrette-Hackathon）、協助香港知專設計學院學生實踐原創設計概念的設計比賽等。

她另分享指出，過往雖然有為了學生提供藝術科技範疇的培訓，但為了加強技能實踐，以電影電視及攝影學科為例，將會在今年9月開始夥拍業界的專業人士及提供表演場地等，配合學生需求。同時已添購不同有關器材如LCD Panel、攝影工具，以及加入VR（虛擬實境）、MR（混合實境）元素到拍片製作教程等。

【大灣區商機】逾6成受訪高管有意進駐大灣區　較佳行業前景成主因

記者：張寶燕

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