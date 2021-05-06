【職場熱話】返工壓力大試過點？　喊同手震好常見　更有人發夢都返緊工

香港人工作時間長，壓力大，近日就有網民以「你上班最大壓力試過怎樣？」為題，指自己最近轉了新部門，因適應不到環境，現在天天下班後都想著工作的事，連睡覺都想著。打所以想問問網民有沒有甚麼類似的經歷。帖文引來不少上班族紛紛分享自己的慘痛經歷，除了哭泣，手震、心絞痛亦是常見的徵狀，不少人更試過夢見職場所發生的事。

【網民熱話】壓力太大 上班前會哭 網民各出奇招減壓 【下一頁】

打工仔經歷：

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【芳香滿溢@iM網欄】壓力爆煲？ 乳香緩解焦慮 佛手柑轉換心情 【下一頁】

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責任編輯：黃苑筠