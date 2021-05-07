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【職場熱話】貪近屋企及不用OT 90後由客服轉做細公司文職 人工大減至14.5K 網民：同是天涯淪落人

理財智慧 14:54 2021/05/07

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人望高處，轉工自然是想搵一份人工高一點的，不過凡事也有例外，有年青網民在討論區發帖，指自己最近由客戶服務（CS）轉去細公司做文職，月薪大減至只得1.45萬元，主因新公司近家及不用OT，但現時卻愈來愈心理不平衡，想聽其他網友意見。

網民轉工經歷：

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據該網民透露，自己是五大非學位畢業，新工作沒有升職會，但勝在地點近及不用OT。他考慮之後進修考牌，所以才轉一份不用OT的工作，他又讚新老細不時會請公司團隊食飯。

【職場熱話】嫌員工去廁所太耐　老闆設「廁所打卡制」　月結不超時可獲現金獎【見下頁

【職場熱話】見工自我介紹時兩度被HR打斷　事主感不被尊重　網民安慰「當練習EQ」【見下頁

此帖引來不少討論，不少意見指該網民年紀尚輕，卻只考慮返工距離及不用OT，要好好反省一下。

20幾歲揀份工係睇地點近唔近屋企，同埋洗唔洗OT就已經注定你失敗，情況就好像你話科大太遠冇宿舍、讀書又要溫書所以唔讀一樣

唔明點解要轉，你擺明無law degree，喺本行浸耐啲都可能可以做到阿哥阿姐級

樓面阿姐，保安員都多人工過你，仲話要做夠一年？

另亦有網友大嘆，跟發帖者年紀相若，同樣在捱低人工工作，有同是天涯淪落人之感。

一樣20中，冇工作經驗，大學讀垃圾科，宜家番16k新工，白紙一張，唔關個degree事嘅工作

Grad左搵份萬零蚊admin工做到而家，想走又唔知搵咩工好

31歲無儲蓄，仲欠緊銀行錢嘅路過

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記者：李兆明

 

服務 大學 畢業

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