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Blue Origin 太空旅行7月起行 公開拍賣1名額

環球社會熱點 18:04 2021/05/06

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美國億萬富翁及亞馬遜創辦人貝索斯（Jef Bezos） 的太空探索公司Blue Origin宣布，將於7月20日開展首個次軌道太空旅行，並開放公開拍賣其中一個名額，出價最高者可搭乘其New Shepard 號火箭進行太空之旅 ，掀開私人太空旅行新一頁。

美國支持放寬專利限制 望增加全球疫苗供應 【下一頁】

Blue Origin將於7月20日展開首個太空之旅，安排乘坐New Shepard 號火箭於美國德克薩斯州西部升空以及著陸。火箭共設6個座位，現公開拍賣其中一個位置。據官網顯示，民眾可於5月19日至6月12日，5周內自由出價，出價最高者能搭乘火箭進行太空之旅，拍賣收益會捐贈予企業基金會。

屆時New Shepard號火箭會發射至遠離地球超過100公里以上，進入次軌道空間，屆時的高度將足以讓乘客體驗數分鐘的失重狀態。太空艙內更設有6個大型窗戶，讓乘客飽覽由外太空角度觀賞地球的壯麗景色，最後安全返回地球。

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意大利擬5月中重開旅遊 已打針免隔離入境 【下一頁】

Blue Origin銷售總監康奈爾（Ariane Cornell）表示，7月開始首次太空旅行後，公司會在今年年底前陸續展開更多私人太空之旅，亦會按照需要，在日後增加在美國以外的發射點，惟拒絕透露機票價格等細節。據路透社於2018年報道指，Blue Origin曾計劃收取每位太空之旅費用最少20萬美元（約156萬港元）。

責任編輯：郭麗明

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