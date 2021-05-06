【樓市狂潮】全球豪宅升幅排名榜出爐 內地城市包攬首三位 香港排尾五

過去一年多，新冠肺炎疫情肆虐全球，不過全球不少城市的豪宅樓價錄得明顯升幅。萊坊公布2021年第一季《全球城市豪宅指數》，截至今年首季，全球豪宅樓價按年上升19%；按季上升4.6%，增幅為2017年第四季以來最強勁增長。其中以深圳的豪宅樓價升幅最強勁，樓價按季上升6.7%，按年上升19%。至於香港豪宅表現卻大幅跑輸大市，今年首季按年計下跌3.1%，排行全球46個城市中的第42名。

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以上指數追蹤全球46個城市的豪宅樓價（以全球最高價格的5%的房屋市場計算），據今年第一季的數據，其中11個城市錄得雙位數的增長，較一年前只有一個城市大幅增加。同時，期內有67% 的城市樓價年均持平或錄得增長。

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全球46個樓價最高的城市中，今年首季樓價升幅最高的豪宅，頭三位都是來自內地城市，其中深圳排名第一，樓價按季上升6.7%，按年上升19%。至於上海排名第二，樓價按季上升8.5%，按年上升16.3%；而廣洲排第三，樓價按季上升12.6%，按年上升16.2%。

香港方面，本港豪宅雖然連續第14年位列全球第二貴的水平，100萬美元（約775.68萬港元）只可以買到23平方米（約247.6平方呎）的豪宅，即每平方呎售價為3.1萬港元，但今年首季樓價按季僅上升1.4%，按年下跌3.1%，排行全球46個城市中的第42名。

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萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，香港豪宅市場氣氛正在轉向。儘管在過去12個月香港豪宅樓價錄得負增長，但樓價下跌的情況僅集中在2020年的上半年，在最近一個季度，豪宅樓價已反跌為升，錄得1.4%的增長。



他續稱，隨著疫苗接種計劃大規模推出，而豪宅市場不受失業率及購買力因素影響，我們有信心香港豪宅樓價會繼續反彈。至於內地豪宅市場，深圳、上海和廣州都在排名榜的首三位，主要是由於內地城市的樓價本身較低。雖然去年首季新冠狀病毒影響豪宅樓價，但由於買家的需求強勁，而樓價已經在去年第二季反彈。另外，北京則受限競房政策影響了其樓價升幅，但仍然錄得6.4%的按年增長。

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記者：陳詠妍