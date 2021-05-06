▲ 【長和系】長和電訊首季收入跌2%至24.61億歐元 活躍合約客戶佔比增加

經營長和 （00001） 旗下歐洲電訊業務的長和電訊（CKHGT）公布首季業績，期內收益24.61億（歐元，下同），按年下跌2%；毛利達17.05億，按年下跌3%；當中意大利業務毛利按年減少3800萬，英國業務毛利按年減少200萬。

長和電訊首季度的活躍用戶達4100萬名，按年下跌4%；合約客戶流失率與去年相若，達1.2%。長和電訊解釋，活躍用戶數目減少，主要是由於市場流動虛擬網絡營運商加入，令競爭加劇，非合約客戶流失數量增加。不過，活躍合約用戶的佔比相對提高，當中英國市場的活躍合約客戶佔比按年增8個百分點至81%；意大利市場的佔比按年增4個百分點至50%。

長和早前就合併印尼電訊業務延長獨家商議期，詳見【下一頁】

資本開支方面，按年增加114%至7億，主要由於3英國繼續完成資訊科技轉型及5G網絡推出計劃。期內債務淨額為59億，按年下跌19%。

另外，長和電訊自去年起，陸續出售歐洲地區的發射塔業務，目標今年6月至7月將會完成出售意大利發射塔公司，今年第四季完成出售英國發射塔。出售發射塔業務所獲得的現金，將用於降低公司負債、考慮分配至市場股份購回計劃，以及一般企業用途。

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編輯：梁安琪