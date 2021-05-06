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【疫苗股】美國呼籲豁免新冠疫苗知識產權保護 疫苗股竹籃打水一場空？

股樓投資 17:07 2021/05/06

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美國貿易代表接受傳媒訪問時表示，美國支持世界貿易組織（WTO）對疫苗知識產權保護進行豁免，增加全球新冠肺炎疫苗供應，又指拜登政府將積極參加世貿有關方案的談判，同時鼓勵其他國家支持。印度、南非等國家一直鼓吹世貿組織暫時豁免疫苗的知識產權，令貧窮國家疫苗短缺的情況有所改善。

如果世貿組織暫時豁免疫苗的知識產權，意味原來研發或分銷新冠疫苗的企業難以獲利，令多隻疫苗股急跌。引入輝瑞BioNTech疫苗到大中華地區的復星醫藥 （02196） 全日最多跌25.8%，收市跌14.1%至48.3元，國產新冠疫苗研發商康希諾 （06185） 最多跌近兩成，收跌15%至310.4元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

知識產權 康希諾生物－B（06185） 港股 世界貿易組織 印度 美國 拜登 輝瑞 疫苗 BioNTech

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