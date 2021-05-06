【疫苗股】美國呼籲豁免新冠疫苗知識產權保護 疫苗股竹籃打水一場空？

美國貿易代表接受傳媒訪問時表示，美國支持世界貿易組織（WTO）對疫苗知識產權保護進行豁免，增加全球新冠肺炎疫苗供應，又指拜登政府將積極參加世貿有關方案的談判，同時鼓勵其他國家支持。印度、南非等國家一直鼓吹世貿組織暫時豁免疫苗的知識產權，令貧窮國家疫苗短缺的情況有所改善。

如果世貿組織暫時豁免疫苗的知識產權，意味原來研發或分銷新冠疫苗的企業難以獲利，令多隻疫苗股急跌。引入輝瑞BioNTech疫苗到大中華地區的復星醫藥 （02196） 全日最多跌25.8%，收市跌14.1%至48.3元，國產新冠疫苗研發商康希諾 （06185） 最多跌近兩成，收跌15%至310.4元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機